Como salgar seu churrasco: Sal Grosso ou Parrilla? Chef revela o segredo da crosta perfeita

Se você ainda enche seu churrasco de sal grosso antes de levá-la ao fogo, pode estar “roubando” o sabor da sua carne. O açougueiro e influenciador Netão Bom Beef, que acumula milhões de seguidores nas redes sociais com suas dicas práticas, explica uma das maiores polêmicas da brasa: qual o sal ideal para o churrasco?
O experimento: sal antes vs. sal depois
Para provar seu ponto, Netão criou um vídeo onde leva duas tiras de picanha à grelha. Uma foi temperada com sal grosso antes de assar, e a outra foi para o fogo totalmente sem sal. O resultado visual é imediato e explica por que muitos churrascos ficam com aquela aparência “cozida” em vez de dourada.
“Repare que a carne com sal antes doura muito menos e a sem sal doura muito melhor, pois a reação de Maillard ocorre em ambiente seco. Ou seja: a água que o sal puxou da carne atrapalha a nossa crostinha”, explica Netão.
Por que a “crostinha” importa?
Muitos acreditam que selar a carne serve para “prender o suco” dentro dela, mas o especialista é direto: “Isso é balela”. Segundo ele, a função principal dessa crosta dourada é o sabor intenso gerado pela caramelização das proteínas e gorduras.
Quando você joga sal grosso na carne crua, ele começa a retirar a umidade da peça (osmose). Essa água na superfície impede que a temperatura suba o suficiente para criar a reação de Maillard perfeita.
As vantagens do sal de parrilla
Se o sal grosso pode atrapalhar o dourado, o sal de parrilla (também conhecido como sal entrefino) surge como o grande campeão das redes sociais e das churrascarias modernas.
|Característica
|Sal Grosso Tradicional
|Sal de Parrilla (Entrefino)
|Granulometria
|Cristais grandes e irregulares
|Cristais médios e uniformes
|Aplicação
|Ideal para peças grandes e longas distâncias do fogo
|Ideal para cortes altos na grelha e finalização
|Absorção
|Demorada, tende a salgar apenas a superfície
|Rápida e uniforme
|Textura
|Pode ser desconfortável ao mastigar
|Dissolve-se mais facilmente na boca
Dica de ouro: salgue no final!
Para obter o resultado de restaurante em casa, a recomendação é clara: sele a carne sem sal ou use o sal de parrilla apenas no momento de servir ou logo após a carne descansar. Isso garante que a suculência permaneça intacta e que a crocância externa seja a estrela do prato.
Guia de Sal: Qual usar em cada corte?
|Tipo de Sal
|Melhores Cortes e Preparos
|Por que usar?
|Sal de Parrilla
|Cortes altos de grelha (Ancho, Chorizo, Picanha em tiras), Bombom de Alcatra, Fraldinha e carnes de cordeiro.
|Como os grãos são menores, eles salgam a carne por igual sem precisar “bater” o sal, preservando a crosta de sabor.
|Sal Grosso
|Peças inteiras para assar lentamente (Costelão 12h, Picanha inteira no espeto, Cupim, Cordeiro inteiro).
|O cristal grande demora a dissolver, o que é ideal para carnes que ficam muito tempo no fogo sem que fiquem salgadas demais.
|Flor de Sal
|Finalização de qualquer corte (especialmente Wagyu ou carnes premium).
|É um sal de “toque final”. Dá uma explosão de sabor e uma textura crocante após a carne já estar fatiada no prato.
Dica de Mestre
Se você estiver na dúvida, o Sal de Parrilla é o mais versátil para o churrasco moderno. Ele penetra melhor nas irregularidades da carne e evita que o convidado morda um “cristal de rocha” de sal grosso que não derreteu totalmente na grelha rápida.