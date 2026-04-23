Churrasco

Como salgar seu churrasco: Sal Grosso ou Parrilla? Chef revela o segredo da crosta perfeita

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 23/04/26 10h53
Imagem mostra uma pessoa salgando uma carne que está na grelha com sal grosso.
Sal grosso ou sal de parrilla? Entenda a diferença e qual usar na hora do seu churrasco. Foto: Depositphotos.

Se você ainda enche seu churrasco de sal grosso antes de levá-la ao fogo, pode estar “roubando” o sabor da sua carne. O açougueiro e influenciador Netão Bom Beef, que acumula milhões de seguidores nas redes sociais com suas dicas práticas, explica uma das maiores polêmicas da brasa: qual o sal ideal para o churrasco?

O experimento: sal antes vs. sal depois

Para provar seu ponto, Netão criou um vídeo onde leva duas tiras de picanha à grelha. Uma foi temperada com sal grosso antes de assar, e a outra foi para o fogo totalmente sem sal. O resultado visual é imediato e explica por que muitos churrascos ficam com aquela aparência “cozida” em vez de dourada.

“Repare que a carne com sal antes doura muito menos e a sem sal doura muito melhor, pois a reação de Maillard ocorre em ambiente seco. Ou seja: a água que o sal puxou da carne atrapalha a nossa crostinha”, explica Netão.

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Por que a “crostinha” importa?

Muitos acreditam que selar a carne serve para “prender o suco” dentro dela, mas o especialista é direto: “Isso é balela”. Segundo ele, a função principal dessa crosta dourada é o sabor intenso gerado pela caramelização das proteínas e gorduras.

Quando você joga sal grosso na carne crua, ele começa a retirar a umidade da peça (osmose). Essa água na superfície impede que a temperatura suba o suficiente para criar a reação de Maillard perfeita.

As vantagens do sal de parrilla

Se o sal grosso pode atrapalhar o dourado, o sal de parrilla (também conhecido como sal entrefino) surge como o grande campeão das redes sociais e das churrascarias modernas.

CaracterísticaSal Grosso TradicionalSal de Parrilla (Entrefino)
GranulometriaCristais grandes e irregularesCristais médios e uniformes
AplicaçãoIdeal para peças grandes e longas distâncias do fogoIdeal para cortes altos na grelha e finalização
AbsorçãoDemorada, tende a salgar apenas a superfícieRápida e uniforme
TexturaPode ser desconfortável ao mastigarDissolve-se mais facilmente na boca

Dica de ouro: salgue no final!

Para obter o resultado de restaurante em casa, a recomendação é clara: sele a carne sem sal ou use o sal de parrilla apenas no momento de servir ou logo após a carne descansar. Isso garante que a suculência permaneça intacta e que a crocância externa seja a estrela do prato.

Guia de Sal: Qual usar em cada corte?

Tipo de SalMelhores Cortes e PreparosPor que usar?
Sal de ParrillaCortes altos de grelha (Ancho, Chorizo, Picanha em tiras), Bombom de Alcatra, Fraldinha e carnes de cordeiro.Como os grãos são menores, eles salgam a carne por igual sem precisar “bater” o sal, preservando a crosta de sabor.
Sal GrossoPeças inteiras para assar lentamente (Costelão 12h, Picanha inteira no espeto, Cupim, Cordeiro inteiro).O cristal grande demora a dissolver, o que é ideal para carnes que ficam muito tempo no fogo sem que fiquem salgadas demais.
Flor de SalFinalização de qualquer corte (especialmente Wagyu ou carnes premium).É um sal de “toque final”. Dá uma explosão de sabor e uma textura crocante após a carne já estar fatiada no prato.

Dica de Mestre

Se você estiver na dúvida, o Sal de Parrilla é o mais versátil para o churrasco moderno. Ele penetra melhor nas irregularidades da carne e evita que o convidado morda um “cristal de rocha” de sal grosso que não derreteu totalmente na grelha rápida.

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