Como salgar seu churrasco: Sal Grosso ou Parrilla? Chef revela o segredo da crosta perfeita

Se você ainda enche seu churrasco de sal grosso antes de levá-la ao fogo, pode estar “roubando” o sabor da sua carne. O açougueiro e influenciador Netão Bom Beef, que acumula milhões de seguidores nas redes sociais com suas dicas práticas, explica uma das maiores polêmicas da brasa: qual o sal ideal para o churrasco?

O experimento: sal antes vs. sal depois

Para provar seu ponto, Netão criou um vídeo onde leva duas tiras de picanha à grelha. Uma foi temperada com sal grosso antes de assar, e a outra foi para o fogo totalmente sem sal. O resultado visual é imediato e explica por que muitos churrascos ficam com aquela aparência “cozida” em vez de dourada.

“Repare que a carne com sal antes doura muito menos e a sem sal doura muito melhor, pois a reação de Maillard ocorre em ambiente seco. Ou seja: a água que o sal puxou da carne atrapalha a nossa crostinha”, explica Netão.

Por que a “crostinha” importa?

Muitos acreditam que selar a carne serve para “prender o suco” dentro dela, mas o especialista é direto: “Isso é balela”. Segundo ele, a função principal dessa crosta dourada é o sabor intenso gerado pela caramelização das proteínas e gorduras.

Quando você joga sal grosso na carne crua, ele começa a retirar a umidade da peça (osmose). Essa água na superfície impede que a temperatura suba o suficiente para criar a reação de Maillard perfeita.

As vantagens do sal de parrilla

Se o sal grosso pode atrapalhar o dourado, o sal de parrilla (também conhecido como sal entrefino) surge como o grande campeão das redes sociais e das churrascarias modernas.

Característica Sal Grosso Tradicional Sal de Parrilla (Entrefino) Granulometria Cristais grandes e irregulares Cristais médios e uniformes Aplicação Ideal para peças grandes e longas distâncias do fogo Ideal para cortes altos na grelha e finalização Absorção Demorada, tende a salgar apenas a superfície Rápida e uniforme Textura Pode ser desconfortável ao mastigar Dissolve-se mais facilmente na boca

Dica de ouro: salgue no final!

Para obter o resultado de restaurante em casa, a recomendação é clara: sele a carne sem sal ou use o sal de parrilla apenas no momento de servir ou logo após a carne descansar. Isso garante que a suculência permaneça intacta e que a crocância externa seja a estrela do prato.

Guia de Sal: Qual usar em cada corte?

Tipo de Sal Melhores Cortes e Preparos Por que usar? Sal de Parrilla Cortes altos de grelha (Ancho, Chorizo, Picanha em tiras), Bombom de Alcatra, Fraldinha e carnes de cordeiro. Como os grãos são menores, eles salgam a carne por igual sem precisar “bater” o sal, preservando a crosta de sabor. Sal Grosso Peças inteiras para assar lentamente (Costelão 12h, Picanha inteira no espeto, Cupim, Cordeiro inteiro). O cristal grande demora a dissolver, o que é ideal para carnes que ficam muito tempo no fogo sem que fiquem salgadas demais. Flor de Sal Finalização de qualquer corte (especialmente Wagyu ou carnes premium). É um sal de “toque final”. Dá uma explosão de sabor e uma textura crocante após a carne já estar fatiada no prato.

Dica de Mestre

Se você estiver na dúvida, o Sal de Parrilla é o mais versátil para o churrasco moderno. Ele penetra melhor nas irregularidades da carne e evita que o convidado morda um “cristal de rocha” de sal grosso que não derreteu totalmente na grelha rápida.