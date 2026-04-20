Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar

Reaproveitar as sobras de alimentos do churrasco é uma prática inteligente que une economia, sustentabilidade e criatividade na cozinha. Carnes assadas podem ganhar novos usos em preparos variados. Além de evitar o desperdício, permite transformar ingredientes já prontos em refeições diferentes e saborosas, aproveitando ao máximo os sabores defumados.
Abaixo, confira 7 receitas práticas para reaproveitar as sobras do churrasco!
1. Arroz carreteiro
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz
- 1 cebola descascada e picada
- 6 dentes de alho descascados e amassados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 600 g de sobras de churrasco (linguiça, carne e frango)
- 2 colheres de sopa de óleo
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as carnes e o tomate e refogue por 5 minutos. Acrescente o arroz e misture. Cubra com água, coloque sal e cozinhe até secar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com pimenta-dedo-de-moça.
2. Salada com carne desfiada
Ingredientes
- 600 g de carne assada
- 2 cebolas descascadas e fatiadas
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 pimentão verde sem sementes e picado
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1/4 de xícara de chá de vinagre
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as sobras da carne e desfie. Tempere com sal, vinagre e azeite de oliva e misture. Adicione o restante dos ingredientes e mexa para incorporar. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
3. Sanduíche de churrasco
Ingredientes
- 3 rodelas de tomate
- 1 pão de hambúrguer
- 2 fatias de carne assada
- 2 folhas de alface higienizadas
- 1 fatia de queijo muçarela
- Maionese a gosto
Modo de preparo
Corte o pão e passe a maionese em uma das partes. Reserve. Em uma frigideira, coloque os pedaços de carne e, sobre eles, o queijo. Leve ao fogo médio até o queijo derreter. Depois, disponha a carne sobre uma das fatias de pão e cubra com as folhas de alface e o tomate. Finalize com a outra fatia de pão e sirva em seguida.
4. Croquete de carne assada
Ingredientes
- 1 kg de carne assada cortada em pedaços
- 2 ovos batidos
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Sal, salsinha picada e farinha de trigo a gosto
- Farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em um processador, coloque a carne e triture bem. Transfira para um recipiente e adicione o sal, a salsinha, a cebola e o alho. Acrescente a farinha de trigo e um ovo e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com o restante da massa. Após, passe no ovo e empane na farinha de rosca. Coloque o óleo em uma panela e leve ao fogo médio. Frite os croquetes até ficarem dourados. Sirva em seguida.
5. Ragu
Ingredientes
- 400 g de sobra de carne de churrasco desfiada
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 xícara de chá de polpa de tomate
- 1 colher de chá de pimenta-dedo-de-moça
- 4 colheres de sopa de vinho tinto seco
- Sal e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as sobras de churrasco e refogue por 2 minutos. Acrescente a polpa de tomate, a pimenta-dedo-de-moça, o vinho tinto e o sal e misture. Cozinhe até o molho encorpar e sirva em seguida.
6. Farofa com carne assada
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
- 1 1/2 xícara de chá de carne assada desfiada
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio até derreter. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente dourados e aromáticos. Acrescente a carne assada e refogue até aquecer e dourar levemente. Junte a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre para incorporar. Continue mexendo até a farofa ficar levemente dourada e crocante. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
7. Macarrão com carne assada
Ingredientes
- 200 g de macarrão parafuso
- 1 xícara de chá de carne assada picada
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo e escorra. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Adicione a carne e misture. Acrescente o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Junte o macarrão já cozido e misture para incorporar. Sirva em seguida.