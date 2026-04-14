Churrasco na Air Fryer? Como preparar Denver Steak com pão de alho de chef

O churrasco, paixão nacional, está ganhando uma nova roupagem que une a tradição do sabor defumado com a praticidade da tecnologia moderna: o churrasco na Air Fryer. Essa tendência, que vem crescendo exponencialmente, permite preparar carnes suculentas e acompanhamentos deliciosos de forma rápida e com menos sujeira. Para desvendar os segredos dessa inovação culinária, contamos com a expertise da renomada chef Marina Fucano, conhecida por sua participação no programa “Chef de Alto Nível” da TV Globo, como parte do grupo “cozinheiros de internet”.

Desenvolvimento: A Revolução do Churrasco em Casa

A Air Fryer, ou fritadeira sem óleo, se tornou um eletrodoméstico indispensável em muitas cozinhas brasileiras. Sua capacidade de cozinhar alimentos com ar quente em alta velocidade a torna ideal para quem busca refeições mais saudáveis e práticas. O que muitos não imaginavam é que ela seria uma aliada perfeita para o preparo de um bom churrasco. Cortes como o Denver Steak, que exigem um cozimento preciso para atingir o ponto ideal de maciez e sabor, encontram na Air Fryer um ambiente controlado que garante resultados surpreendentes. A chef Marina Fucano demonstra em seu vídeo a facilidade de preparar um Denver Steak acompanhado de um pão de alho caseiro, provando que é possível ter um churrasco completo e saboroso sem acender a churrasqueira.

Modo de Preparo: Denver Steak com Pão de Alho Caseiro na Air Fryer

A seguir, detalhamos a receita da chef Marina Fucano para um Denver Steak suculento e um pão de alho caseiro irresistível, ambos preparados na Air Fryer.

Ingredientes

Para a Carne (Denver Steak):

•1 peça de Denver Steak (aproximadamente 500g)

•1 colher (chá) de sal de parrilla

Para o Pão de Alho Caseiro:

•2 colheres (sopa) de manteiga

•1 colher (sopa) de maionese

•6 dentes de alho assados e amassados

•1 dente de alho cru ralado

•100g de queijo muçarela ralado

•Pão tipo baguete

•1/2 colher (café) de sal

•2 colheres (sopa) de salsinha fresca picada

Instruções: preparo do Denver Steak

1.Pré-aqueça a Air Fryer.

2.Tempere a peça de Denver Steak com o sal de parrilla.

3.Leve o Denver Steak à Air Fryer e asse até atingir o ponto desejado. O tempo pode variar de acordo com a espessura da carne e a preferência de cada um.

Cortes como o Denver Steak, que exigem um cozimento preciso para atingir o ponto ideal de maciez e sabor. Foto: Depositphotos

Preparo do Pão de Alho Caseiro:

1.Em uma tigela, combine a manteiga, maionese, alho assado amassado, alho cru ralado, queijo muçarela e salsinha fresca.

2.Adicione o sal e misture bem até obter uma pasta homogênea.

3.Fatie o pão tipo baguete, mas sem cortá-lo completamente até o final, criando aberturas para o recheio.

4.Com a ajuda de uma espátula ou colher, recheie as fatias do pão com a pasta de alho. Espalhe também um pouco da pasta na parte superior do pão.

5.Coloque os pães recheados na Air Fryer a 180ºC e asse por aproximadamente 10 minutos, ou até dourarem. Fique atento para não queimar.

Finalização

Com o Denver Steak no ponto perfeito e o pão de alho dourado e crocante, seu churrasco na Air Fryer está pronto para ser servido. A combinação da carne macia e saborosa com o pão de alho cremoso e aromático proporciona uma experiência gastronômica completa e descomplicada.