Pinhão na panela de pressão: chef ensina o pulo do gato para uma maciez perfeita

Com a queda nas temperaturas e o calendário marcando o mês de abril, o aroma do pinhão cozido começa a tomar conta das cozinhas sulistas. No Paraná, a expectativa é ainda maior, já que a venda e o consumo da semente são oficialmente autorizados a partir do dia 15 de abril. Mas você sabe como garantir que ele fique macio, saboroso e, principalmente, fácil de descascar?

Para resgatar aquele sabor clássico de infância, buscamos a expertise do chef Jobson Amâncio. Com mais de 1,8 milhão de seguidores, o cozinheiro conquistou a internet apresentando “receitas fáceis que dão super certo”, e seu método para o pinhão cozido sem erro já se tornou um favorito para quem busca praticidade sem abrir mão da tradição.

O truque para o pinhão perfeito

O pinhão é um símbolo da culinária regional, mas muitos cozinheiros iniciantes sofrem com sementes duras ou difíceis de abrir. O segredo compartilhado por Amâncio está no equilíbrio do sal e em um ingrediente inusitado que ajuda na textura: o fermento em pó. Essa técnica garante que o pinhão fique “soltinho” dentro da casca, facilitando o consumo logo após o cozimento.

Como fazer pinhão na panela de pressão

Ingredientes:

1 kg de pinhão (fresco e limpo)

Água (o suficiente para cobrir)

2 colheres de sopa de sal

½ colher de chá de fermento em pó

Quanto tempo para cozinhar pinhão na pressão? Veja receita passo a passo

Limpeza: Lave bem os pinhões em água corrente. Uma dica valiosa é descartar aqueles que boiarem na bacia, pois geralmente estão secos ou estragados. Pressão: Coloque os pinhões na panela de pressão e cubra com água, deixando cerca de dois dedos acima das sementes. Tempero: Adicione o fermento em pó. O fermento é o grande aliado para que a casca se solte com mais facilidade. Cozimento: Feche a panela e leve ao fogo alto. Assim que começar a “apitar” (pegar pressão), abaixe o fogo e conte entre 30 a 40 minutos, dependendo da maturação do pinhão. Finalização: Desligue o fogo e deixe a pressão sair naturalmente. Ao abrir, adicione o sal. Depois, escorra a água e sirva ainda quente.

Tradição e Sabor

Servir pinhão é mais do que oferecer um alimento; é um ritual de confraternização. Seja acompanhado de um bom vinho, quentão ou apenas como um lanche da tarde ao redor do fogão a lenha, o preparo clássico ensinado por Jobson Amâncio mantém viva a essência da gastronomia do Sul.

Agora que você já tem o passo a passo de um especialista que domina as receitas práticas, basta esperar o dia 15 de abril para garantir o seu quilo de pinhão fresco no mercado mais próximo e aproveitar a temporada mais aconchegante do ano.