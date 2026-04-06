Como fazer polenta perfeita na panela de pressão em 8 minutos

A polenta é um dos pratos mais afetivos da culinária brasileira, especialmente em dias mais frios na região sul do Brasil. No entanto, a receita tradicional exige paciência e braço forte para mexer o fubá por longos períodos no fogão. Para quem busca sabor sem abrir mão da praticidade, a técnica da panela de pressão tem se tornado uma forte tendência nas redes sociais, provando que é possível obter uma textura cremosa e homogênea em uma fração do tempo habitual.

Desenvolvimento

Quem traz os detalhes dessa técnica é a chef Marina Fucano, em um vídeo postado no instagram. Com uma trajetória ascendente na gastronomia, Marina ganhou destaque nacional ao participar do programa Chef de Alto Nível, da TV Globo, integrando o grupo dos “cozinheiros de internet”. Especialista em descomplicar pratos sofisticados, a chef utiliza sua experiência para mostrar que o uso correto da pressão garante o cozimento completo do grão do fubá, mantendo a cremosidade sem o risco de queimar o fundo da panela.

Marina Fucano, ex-participante do Chef de Alto Nível (TV Globo), simplifica um clássico com esta receita de, literalmente, minutos.

Modo de Preparo

Para reproduzir essa receita em casa, o segredo começa na hidratação do fubá para evitar grumos. Confira o passo a passo:

Ingredientes:

1 xícara de fubá mimoso

1 litro de água (dividido em duas partes de 500ml)

1 colher (sopa) de azeite

2 dentes de alho picados

1 colher (chá) de sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres (sopa) de manteiga

Queijo parmesão a gosto

Passo a passo:

Diluição: Em uma tigela, misture 1 xícara de fubá mimoso em 500ml de água fria. Reserve. Refogado: Na panela de pressão, aqueça o azeite e refogue o alho picado até dourar levemente. Base líquida: Adicione os outros 500ml de água, o sal e a pimenta. Cozimento inicial: Junte o fubá diluído à panela. Cozinhe por alguns minutos mexendo sempre. Assim que a mistura engrossar, tampe a panela. Pressão: Após pegar pressão, abaixe o fogo e conte exatamente 8 minutos.

Finalização

Após o tempo de cozimento, desligue o fogo e retire a pressão com cuidado. Ao abrir a panela, adicione a manteiga e o queijo parmesão, misturando bem para conferir brilho e aveludamento à massa. Se necessário, faça o ajuste final do sal.

Para uma experiência completa, a chef sugere servir a polenta com um clássico bife à rolê, garantindo um prato principal robusto, reconfortante e, acima de tudo, muito simples de executar.

Por que esta receita funciona (super) bem?

Diferente do método tradicional onde a água evapora rápido, a pressão cozinha o amido do milho de forma uniforme e rápida, impedindo que a base queime enquanto o centro continua cru.