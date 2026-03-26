Pão de liquidificador: receita fácil e que não precisa sovar a massa

Esta versão simplificada do pão caseiro elimina a necessidade de sovar a massa, tornando o processo mais acessível e menos trabalhoso. A receita promete um resultado macio e dourado, ideal para o café da manhã ou lanche da tarde.
Ingredientes
– 2 ovos
– 1 xícara de leite morno
– 1/2 xícara de óleo ou manteiga
– 1 colher (sopa) de açúcar
– 1 colher (sobremesa) de sal
– 1 envelope (10g) de fermento biológico seco
– 3 xícaras de farinha de trigo (aproximadamente)
Preparo
O processo de preparação é dividido em quatro etapas simples:
1. Bater: Misture no liquidificador os ovos, leite, óleo, açúcar, sal e fermento por 1 minuto.
2. Misturar: Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha gradualmente, mexendo até obter uma massa cremosa e uniforme.
3. Descansar: Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada, deixando descansar por 30 a 40 minutos para que dobre de volume.
4. Assar: Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 30 a 40 minutos, ou até dourar.
Dicas extras
Para quem busca um toque especial, a receita oferece sugestões de personalização:
– Recheio: Experimente adicionar queijo, presunto, tomate e orégano para um sabor mais intenso.
– Finalização: Pincele manteiga derretida sobre o pão recém-saído do forno para dar brilho e manter a maciez.