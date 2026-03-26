Pão de liquidificador: receita fácil e que não precisa sovar a massa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Esta versão simplificada do pão caseiro elimina a necessidade de sovar a massa, tornando o processo mais acessível e menos trabalhoso. A receita promete um resultado macio e dourado, ideal para o café da manhã ou lanche da tarde.

Ingredientes

– 2 ovos

– 1 xícara de leite morno

– 1/2 xícara de óleo ou manteiga

– 1 colher (sopa) de açúcar

– 1 colher (sobremesa) de sal

– 1 envelope (10g) de fermento biológico seco

– 3 xícaras de farinha de trigo (aproximadamente)

Preparo

O processo de preparação é dividido em quatro etapas simples:

1. Bater: Misture no liquidificador os ovos, leite, óleo, açúcar, sal e fermento por 1 minuto.

2. Misturar: Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha gradualmente, mexendo até obter uma massa cremosa e uniforme.

3. Descansar: Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada, deixando descansar por 30 a 40 minutos para que dobre de volume.

4. Assar: Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 30 a 40 minutos, ou até dourar.

Dicas extras

Para quem busca um toque especial, a receita oferece sugestões de personalização:

– Recheio: Experimente adicionar queijo, presunto, tomate e orégano para um sabor mais intenso.

– Finalização: Pincele manteiga derretida sobre o pão recém-saído do forno para dar brilho e manter a maciez.