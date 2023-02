O início do ano marca para as crianças e adolescentes, o retorno ao colégio. Juntamente com as aulas, aumenta o risco de transmissão de doenças infectocontagiosas. Os sintomas mais comuns em casos de enfermidades respiratórias são obstrução nasal, coriza, tosse e febre.

Segundo o especialista Fabiano de Trotta, que atua no Hospital IPO, o contágio por vírus e bactérias aumenta quando as crianças passam mais tempo juntas em locais fechados. A maior atenção deve ficar com as crianças com menos tempo de vida. “As crianças mais novas são as mais afetadas porque têm o sistema imunológico mais imaturo, além de terem menos entendimento dos cuidados de prevenção”, comenta o otorrinolaringologista.

+Leia mais! Semaglutida em comprimidos: Remédio não tem comprovação científica para emagrecer

Como prevenir

Alimentação saudável, lavagem das mãos e manter o ambiente ventilado pode ajudar na prevenção. Os pais podem ensinar e reforçar que é importante lavar as mãos antes das refeições, usar álcool em gel com frequência e evitar colocar a mão no rosto. “Nas escolas, manter os ambientes ventilados é fundamental. Não levar a criança que está doente para o ambiente escolar auxilia na diminuição da propagação das doenças entre os pequenos.É sempre recomendável que se tenha acompanhamento médico, pois alguns casos podem ser mais complicados do que aparentam inicialmente ou podem evoluir para quadros mais complexos devido à falta de tratamento adequado”, alertou o médico.

Tratamento

Quando a criança já está doente, é preciso iniciar o tratamento o quanto antes. O especialista orienta inicialmente a utilizar a lavagem nasal e uso de antitérmico, se houver febre.

Veja que incrível