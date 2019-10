Um adolescente suspeito de praticar um assalto no Centro de Curitiba na tarde desta quinta-feira (26) caiu de cabeça em cima da própria faca após colidir com uma viatura da Polícia Militar (PM). De acordo com a PM, ele estava em fuga quando bateu contra o veículo e caiu sobre a arma. Equipes do Siate precisaram ser acionadas e ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Cajuru.

+Viu essa? Já pensou em não pagar passagem de ônibus em Curitiba para sempre? Entenda!

Ainda segundo a PM, a viatura fazia patrulhamento próximo ao local quando ouviu pessoas gritando na rua, indicando que havia um assalto. Segundo testemunhas, o jovem vinha de outra via e se chocou com o carro da PM na Rua Marechal Deodoro, em frente à agência dos Correios. Na queda, o jovem caiu com a cabeça em cima da própria faca, ficando gravemente ferido.