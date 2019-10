O motorista de um veículo Prisma preto sofreu ferimentos graves após capotar por diversas vezes em um trecho do bairro Caiuá, no Contorno Sul, em Curitiba, na noite desta quinta-feira (26).

+Vídeo! Idoso escapa por pouco de ser atropelado por caminhonete no Batel!

Segundo o sargento Pereira, do Corpo de Bombeiros, o veículo se deslocava sentido São José dos Pinhais, quando possivelmente foi fechado por um caminhão. “Ele se perdeu na pista, capotou por duas vezes e sofreu um ferimento na clavícula”, explicou o militar.

É possível que o motorista do caminhão nem tenha percebido o capotamento do veículo. O motorista do prisma, de aproximadamente 30 anos de idade, foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador para atendimento médico.

+Viu essa? Dívida com o tráfico motivou assassinato de professor de Jiu Jitsu em Curitiba