O reflexo rápido de um idoso o salvou de um atropelamento, após a imprudência de um motorista no cruzamento da Avenida Vicente Machado com a Rua Alferes Ângelo Sampaio, no bairro Batel, em Curitiba, na quarta-feira da semana passada (18).

Câmeras de segurança da região flagraram o momento em que ocorre o ‘quase atropelamento’. O idoso caminhava pela Avenida Vicente Machado, quando uma caminhonete que estava na faixa da direita da avenida seguia reto no cruzamento com a Ângelo Sampaio, sendo atingida por um carro que estava na faixa central. No local, a sinalização indica a obrigatoriedade de quem está nesta faixa entrar à direita. Quem está na faixa do meio também pode entrar à direita ou seguir reto.

O idoso, identificado como Francisco Alves, caminhava tranquilamente até ouvir o barulho causado pela colisão entre o carro e a caminhonete. Alves rapidamente se virou e correu para escapar da caminhonete branca que seguia aparentemente acelerando pela calçada. “Eu bati no para-lama da caminhonete com a mão, foi o que impulsionou o corpo para longe dela. Não podemos andar ‘dormindo’ nem olhando no celular. Estou bem, com medicamento pra dor. Daqui uns, dias está tudo bem”, relatou o idoso, em entrevista ao telejornal Meio Dia Paraná, da RPC.

Local complicado!

Segundos antes deste registro, outro acidente semelhante quase acontece no cruzamento. Um caminhão iria virar à direita, mas o motorista mudou de ideia e quase se chocou contra um carro escuros que estava fazendo a curva.