O assassinato de Saimon Junior de Melo Batista, de 30 anos, no último sábado (9), no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, é investigado pela Polícia Civil do Paraná. Na ocasião, um homem de 22 anos foi preso em flagrante após perder o controle do veículo que conduzia e cair num barranco próximo ao local do crime.

O veículo Fiat Punto, encontrado com o suspeito, teria sido locado pela vítima no dia do crime. Em depoimento, o proprietário do carro confirmou e ainda relatou ter locado o mesmo veículo, um dia antes do fato, para um outro indivíduo conhecido como “Gordinho” ou “Gago”, que ainda não foi identificado.

Ainda conforme as informações apuradas, este veículo ainda teria envolvimento em outro delito. O carro foi flagrado por câmeras de segurança em um crime de furto a uma residência em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), um dia antes do crime. O fato também está sendo investigado pela polícia.

A investigação continua para apurar se todas as informações relatadas pelo proprietário do carro são verdadeiras e quem era o outro ocupante do veículo. O homem preso segue à disposição da Justiça.

