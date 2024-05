O papa Francisco reconheceu, nesta quinta-feira (23), um novo milagre atribuído à intercessão do beato londrino Carlo Acutis, abrindo caminho para torná-lo o primeiro santo da nova geração “millenial”.

O pontífice participou de uma audiência, nesta manhã, com o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, o cardeal Marcello Semeraro, ocasião na qual Francisco autorizou o reconhecimento de um novo milagre ligado à intercessão do londrino, que faleceu em 2006, vítima de leucemia.

LEIA MAIS – Segredos da Catedral de Curitiba são desvendados em tour guiado e gratuito

Francisco também convocou um consistório, uma reunião de cardeais, para marcar a data de início da canonização, visto que são necessários dois milagres para tal processo. O Vaticano não deu detalhes de quando isso aconteceria.

Marco foi beatificado em 2020, depois que a cura de um garoto brasileiro foi atribuída a sua intercessão, no Mato Grosso do Sul.

O caso aconteceu durante uma missa para Nossa Senhora Aparecida, quando uma peça de roupa com seu sangue ficou exposta na Paróquia São Sebastião em Campo Grande (MS). Na ocasião, o avô de um garoto que sofria com pâncreas anular fez a criança tocar no vestuário e ela foi curada.

LEIA TAMBÉM – Consulta ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda 2024 é liberada pela Receita

O episódio chegou ao Vaticano e foi considerado um milagre, resultando na beatificação de Marco.

O papa relembrou, em memória do beatificado, do intenso trabalho que ele fez, de forma muito precoce, na internet, expandindo o catolicismo nos meios digitais. “Ele [Carlo] não se acomodou na imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis”, disse Francisco, acrescentando que “seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra primeiramente em Deus e servindo os irmão. Um aplauso ao novo jovem beato da geração atual”.

Marco ficou conhecido como “o padroeiro da internet” e “influenciador de Deus”, por sua atividade desde muito cedo no meio da informática e devido ao uso da ferramenta na expansão do catolicismo.

Ele decidiu usar seus conhecimentos para criar um site, chamado Miracoli Eucaristici (milagres eucarísticos, em tradução para o português), que compilasse todos os milagres que já aconteceram ao redor do mundo.

Nascido em Londres, em 1991, o beato faleceu aos 15 anos, na cidade de Monza, na Itália, vítima de leucemia. Seu corpo é encontrado na Basílica de São Francisco de Assis, na Úmbria, e é conhecido pelo traje juvenil [vestido com jeans e tênis].

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!