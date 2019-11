A jovem Naiara Vitória Rios, de 12 anos de idade, que estava sequestrada, foi localizada na manhã desta terça- feira (12). Segundo informações de Cristiane Caetano, mãe da menina, ela foi encontrada dormindo em uma praça. Cristiane não deu mais detalhes sobre como foi o encontro, tampouco sobre o estado de saúde da menina. A suspeita é que a praça seja no litoral do Paraná.

Em uma rede social, Cristiane agradeceu a ajuda de todos. “Gente, obrigado. Acabei de resgatar minha filha. Um casal me ligou após ver ela em uma praça, sozinha. Estou com ela, graças a Deus, e agradeço as orações de todos e os compartilhamentos. Assim que ela recuperar darei mais notícias. Obrigado a todos”, disse a mãe de Naiara. À Tribuna do Paraná Cristiane confirmou que a jovem está dormindo e que ainda não sabe o que realmente aconteceu com a filha.

O desaparecimento

Naiara tinha sumido na última quarta-feira (6), quando chegava à escola que estuda no bairro Capela Velha, em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Segundo testemunhas, antes de entrar no local, ela foi abordada por um rapaz que a colocou à força em um veículo antes que ela conseguisse entrar no colégio. Um rapaz identificado como Luan Fernando Santos, de 18 anos, seria o suspeito do crime e está desaparecido.

Amor não correspondido

O rapaz estaria apaixonado pela garota e não aceitava um relacionamento que Naiara teria iniciado recentemente. Fernando chegou a ameaçar o namorado da menina em uma rede social após ela ter mudado o status de relacionamento de solteira para namorando.

Para a mãe de Naiara, Fernando acabou ficando com medo de ser preso e abandonou a menina na praça. A Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso.

*Colaboração de Rodrigo Cunha