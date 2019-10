Um homem de 35 anos atirou contra a ex-mulher na tarde desta quarta-feira (9), no Santa Cândida, em Curitiba, quando ela buscava os filhos no Centro De Educação Infantil (CMEI) Cantinho Do Sol. Segundo informações no local, a mulher foi socorrida em estado grave. O homem, que disparou contra si mesmo, logo após atingir a ex, também foi socorrido. Familiares disseram que a vítima do atentado estava sendo ameaçada. Ela estaria grávida e teria recebido uma medida protetiva contra o autor na terça-feira (8). Não há informação sobre os filhos dela. A ação foi por volta das 17h, na Rua Francis Bacon.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. Segundo informações da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), do 20º Batalhão, o estado de saúde dos dois é crítico. A PM confirmou que a mulher estava grávida e, conforme os relatos, o motivo do ataque do homem à ex-mulher pode ter sido motivado por ciúmes. Não há informação para qual hospital os dois foram encaminhados.

O ataque ocorreu quando a mulher deixava o CMEI. Ela já estava na companhia dos filhos. Segundo a polícia, é possível que o homem a aguardasse como em uma emboscada. Outras crianças também saíam do CMEI e presenciaram os disparos. Mais ninguém se feriu. O calibre a arma de fogo, segunda a PM, era .32. No entanto, a informação ainda deverá ser confirmada pela perícia.