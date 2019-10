Um jovem de 23 anos foi preso no fim da manhã desta quarta-feira (9) por roubar oito peças de carne de um supermercado na Rua Arthur Bernardes, no bairro Portão, em Curitiba. Juntas, as mercadorias – a maioria cortes de picanha – chegavam a R$ 395.

O rapaz foi detido ainda dentro do estabelecimento pelos seguranças, com as embalagens já dentro de uma mochila. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele contou que iria vender as peças à vista por R$ 250. O dinheiro seria para uma dívida com pensão alimentícia.

“Conversamos para saber por que ele tinha roubado a carne e ele falou que estava devendo pensão para a ex-mulher, mas a gente duvidou da história. Parecia apenas que ele estava querendo ser solto ali pelos seguranças”, comentou o sargento Vander, do 13° Batalhão da PM. O jovem foi levado para a Central de Flagrantes, também no bairro Portão.