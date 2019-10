Um caminhão betoneira pegou fogo no fim desta manhã de quarta-feira (9), na rua Mascarenhas de Morais, no bairro Tingui, em Curitiba. Segundo o motorista Fabiano Santana Pereira, 31 anos, que não teve ferimentos, o caminhão teve algum tipo de problema mecânico que causou o incêndio.

“Não tem como explicar direito. O tanque começou a vazar e como o veículo é pesado não deu para parar. Foi a primeira vez que isto aconteceu e deu medo. Fiquei com receio que explodisse e atingisse outras pessoas que estavam aqui. Graças à Deus estou vivo”, relatou o motorista.

Com o incêndio, grande parte do caminhão foi atingido. Cabine, pneus e até a betoneira acabou pegando fogo. O óleo do veículo ficou espalhado pela pista e chegou a ser fechada pela Polícia Militar, mas já está liberada.