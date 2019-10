Após ser agredido e roubado, um homem invadiu o 1.º Distrito Policial, no Centro de Curitiba, durante a madrugada deste sábado (05). Ele chegou a quebrar uma janela da DP para tentar fugir de três homens que haviam lhe agredido. Sem saber direito da história, os policiais acabaram prendendo o invasor, que na avaliação preliminar estaria em surto psicótico.

+ Leia mais: Homem é preso com quase uma tonelada de cocaína em São José dos Pinhais

Conforme informações do Meio Dia Paraná, o homem tinha sido assaltado após sair de um bar no Centro de Curitiba. Para tentar fugir dos bandidos, ele tentou entrar numa estação tubo e há imagens das agressões que aconteceram na base das pauladas dentro do ponto de ônibus. Depois de conseguir fugir, correu e invadiu o 1.º DP.

Depois que o jovem se acalmou um pouco, alegou que não sabia que se tratava de uma delegacia e que apenas entrou ali para abrigar-se. No desespero, ele chegou a quebrar uma janela. Mas a polícia não deve representar contra o rapaz.