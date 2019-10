Um homem de 39 anos foi preso transportando 950 quilos de cocaína dentro de uma van, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite desta sexta-feira (04). Ele foi pego numa blitz de fiscalização que ocorria bem no início a BR-376, próximo ao portal da cidade, e não soube explicar para onde levaria toda aquela droga.

A abordagem fazia parte de uma ação conjunta, de rotina, da Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal e ocorreu por volta das 20h15. Quando os agentes abordaram o motorista da van, estranharam o seu comportamento estranho e decidiram verificar o que transportava dentro de uma enorme quantidade de malas (29 bolsas) que estavam no veículo, com um peso acima do normal. Ao abrirem as malas, já constataram a cocaína.

A droga e o preso foram levados à superintendência da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida, em Curitiba. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Federal vai continuar conduzindo a investigação, para descobrir os outros envolvidos no depósito, transporte e venda daquela droga.