Uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas que funcionava em um apartamento foi fechada sexta-feira (25) pela Polícia Civil em Curitiba. De acordo com a investigação do 10.° Distrito Policial (10.° DP), as bebidas eram fabricadas misturando essências a etanol – o álcool combustível vendido nos postos.

O apartamento, um tríplex, fica no bairro Sítio Cercado. O responsável pela fabricação clandestina era um homem de 50 anos, estudante de Direito. No local, a polícia apreendeu 77 garrafas falsificadas, além do material usado na fabricação. O homem também fazia “gato” para roubar energia usada na produção.

As falsas bebidas eram distribuídas em bares e casas noturnas da região. O homem foi autuado em flagrante por falsificação de bebida, dano à saúde pública e furto de energia.