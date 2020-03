Chegou a hora de você descobrir uma nova profissão ou até aperfeiçoar seus conhecimentos. E tudo isso grátis. A Fundação de Ação Social – FAS Trabalho vai oferecer em março 3.108 novas vagas em cursos profissionalizantes gratuitos para a população. Veja todos os cursos disponíveis na parte final deste texto.

São 2.493 vagas para o público em geral e 615 prioritárias para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e são atendidas pela FAS.

Serão 37 cursos diferentes, técnicos e comportamentais. Parte deles será ofertada pelo programa Liceus de Ofícios promovidos pela FAS e outros em parceria com o Centro Integrado Empresa-Escola (CIEE-PR). Dependendo da modalidade, poderão ter de 4 a 160 horas de duração, o que totaliza quase dois meses de aulas.

+ Leia mais: Pinhão só pode ser vendido a partir de 1º de abril

O início dos cursos acontecerá em várias datas e as aulas serão realizadas em toda a cidade, nas unidades dos Liceus de Ofícios, Ruas da Cidadania, Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros Pop).

Mais informações sobre os cursos técnicos, como datas, requisitos e documentação, podem ser encontradas no site da FAS. As inscrições estão abertas e devem ser feitas preferencialmente no portal Aprendere.

Para os cursos da área de desenvolvimento comportamental, os interessados devem se inscrever acessando o site do CIEE-PR.

Quem não tem acesso à internet pode se inscrever diretamente nas unidades dos Liceus de Ofícios.

Campeões de vagas

A palestra Empregabilidade na Hotelaria ofertará o maior número de vagas, 900, distribuídas nas dez regionais da cidade. Quem assistir à palestra, que terá 4 horas de duração, vai aprender como buscar emprego na área, habilidades exigidas, funções mais requeridas e perfil mais procurado.

E, ainda, quem é o turista que vem para Curitiba, o fluxo e o perfil dos visitantes, atrativos turísticos, eventos e infraestrutura da cidade e produtos associados ao turismo. O futuro do emprego na área também será tratado nos encontros.

O curso de Informática Básica é o segundo com maior oferta de vagas: 298, seguido do curso de Auxiliar Administrativo, com 175 vagas.

A Regional Matriz é que concentrará o maior número de oportunidades. Ao todo, serão 400 vagas distribuídas em cinco cursos para a população em geral, e outras 360 para o público atendido pela FAS, em 14 cursos técnicos e comportamentais.

Confira a programação

Regional Bairro Novo – 240 vagas

Público em Geral

Auxiliar Administrativo – 15

Auxiliar de Almoxarifado – 50

Auxiliar de Logística – 50

Dicas para Entrevista – 15

Porteiro/Zelador de Edifícios – 50

Empregabilidade na Hotelaria – 60

Regional Boa Vista – 164 vagas

Público em Geral

Informática Básica – 64

Empregabilidade na Hotelaria – 70

Público prioritário da FAS

Informática Básica – 30

Regional Boqueirão – 301 vagas

Público em Geral

Auxiliar de Almoxarifado – 60

Excel – 21

Informática Básica – 40

Inspetor de Qualidade – 60

Empregabilidade na Hotelaria – 80

Público prioritário da FAS (40)

Informática Básica – 20

Iniciação aos serviços secretariais – 20

Regional Cajuru – 358 vagas

Público em Geral (338)

Auxiliar de Logística – 60

Excel – 38

Informática Básica – 30

Cerimonial e Eventos – 30

Raciocínio Lógico – 30

Empregabilidade na Hotelaria – 150

Público prioritário da FAS

Informática Básica – 20

Regional CIC – 390 vagas

Público em Geral – (350)

Auxiliar Administrativo – 120 vagas

Auxiliar de Almoxarifado – 50 vagas

Auxiliar de Logística – 50 vagas

Operador de Processos de Produção – 30 vagas

Porteiro/ Zelador de Edifícios – 60 vagas

Empregabilidade na Hotelaria – 40 vagas

Público prioritário da FAS – (40)

Informática Básica – 40 vagas

Regional Matriz – 760 vagas

Público em Geral

Informática Básica – 100

Libras – 60

Empregabilidade na Hotelaria – 120

Recepção de Eventos Públicos e Empresariais – 40

Eficiência Profissional – 80

Público prioritário da FAS

Informática Básica – 30

Qualidade de Vida – 20

Trabalho em Equipe – 20

Projeto de Vida Pessoal e Profissional – 40

Libras Avançado III – 30

Matemática Básica – 20

Dicas para Entrevistas – 20

Autoestima e Motivação – 20

Marketing Digital e a Internet – 20

Marketing Pessoal – A Arte de se Relacionar Bem – 40

Trabalho em Equipe – 40

Qualidade no Atendimento ao Público – 20

Atitudes Comportamentais – Empregabilidade – 20

Ética e Postura Profissional – 20

Regional Pinheirinho – 286 vagas

Público em Geral

Excel – 22

Informática Básica – 22

Planejamento Estratégico Pessoal e Profissional – 40

Empregabilidade na Hotelaria – 100

Qualidade e Produtividade 5S – 40

Qualidade de Atendimento ao Público – 40

Público prioritário da FAS

Informática Básica – 22

Regional Portão – 140 vagas

Público em Geral

Informática Básica – 40

Empregabilidade na Hotelaria – 80

Público prioritário atendimento da FAS

Informática Básica – 20

Regional Santa Felicidade – 179 vagas

Público em Geral

CALC (Planilhas) – 38

Informática Básica – 38

Empregabilidade na Hotelaria – 50

Público prioritário da FAS (53)

Auxiliar Administrativo – 15

Informática Básica – 38

Regional Tatuquara – 290 vagas

Público em Geral

Auxiliar Administrativo – 25

Informática Básica – 60

Empregabilidade na Hotelaria – 150

Dicas para Entrevista – 25

Público prioritário da FAS

Informática Básica – 30