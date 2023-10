Ritchie celebra 40 anos de “Menina Veneno” com show em Curitiba

O tempo passou rápido para o maior sucesso da carreira de Ritchie, o hit “Menina Veneno”, que celebra as quatro décadas dessa canção que vem sendo cantada por todo mundo, não importa a geração. Para brindar essa trajetória de sucesso, que começou com o álbum “Voo de Coração”, no qual esta música faz parte, o cantor apresenta na capital paranaense, no dia 18 de outubro (quarta-feira), às 21 horas, no Teatro Guaíra, o show da turnê “A Vida Tem Dessas Coisas. Com realização da Orth Produções, os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos.

No repertório, os sucessos que marcaram a carreira desse inglês que chegou ao Brasil nos anos 70 e não foi mais embora. São músicas que ainda estão e ficarão na memória por muitas tantas décadas, como a “A Mulher Invisível”, “Casanova”, “Pelo Interfone”, “Transas”, além da própria “Menina Veneno” e de “A Vida Tem Dessas Coisas”, canção que empresta o nome à turnê, onde o cantor montou um show para marcar época no século XXI.

Seu novo empresário, Steve Altit, responsável por trazer ao Brasil grandes estrelas internacionais e ter empresariado alguns dos mais consagrados artistas brasileiros, reuniu um time de peso para viabilizar o projeto. Em “Voo de Coração”, Ritchie já falava em holograma, computador pessoal, numa época em que esses equipamentos mal existiam. “Vamos ambientar esse espetáculo com a tecnologia atual para reforçar esse lado visionário que Ritchie sempre teve”, diz Alexandre Arrabal, ao lado de Kiko Dias, que assinam a direção de arte da turnê. Esse conceito ainda vem acompanhado da iluminação de Césio Lima, nome por trás da luz/fotografia dos maiores shows nacionais e internacionais no país.

No palco, Ritchie estará acompanhado por um quinteto com alguns dos melhores músicos de São Paulo. Essa nova jornada de “Menina Veneno”, para comemorar seus 40 anos, começa no Rio de Janeiro, dia 11 de agosto, no Vivo Rio, dia 13 de agosto em São Paulo no Espaço Unimed, dia 19 de agosto, dividindo o palco com o também inglês Steve Hackett, dia 15 de setembro em Juiz de Fora e no dia 16 de setembro no charmoso Palácio das Artes em Belo Horizonte, seguindo em outubro para o Sul do país, passando por Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis, depois voando em direção aos corações do Brasil, encantando plateias, para que nunca se esqueçam de que a vida tem dessas coisas. A direção geral da turnê é de Jorge Espirito.

Serviço

Ritchie se apresenta dia 18 de outubro, no Teatro Guaíra

Data: 18 de outubro de 2023 (quarta-feira)

Horário: Abertura do Teatro às 20h e Início do Show às 21h.

Local: Teatro Guaíra (R. Amintas de Barros, S/N – Centro, Curitiba – PR).

Classificação etária: Livre

