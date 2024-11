Dono do carro que explodiu no estacionamento da Câmara esteve no STF em agosto

O proprietário do carro em que houve explosões a cerca de 300 metros da Esplanada dos Ministérios, na noite desta quarta-feira (13), esteve nas dependências do STF (Supremo Tribunal Federal), no dia 24 de agosto.

Francisco Wanderley Luiz, 59, chaveiro e candidato a vereador pelo PL em Rio do Sul (188 km de Florianópolis), participou de visitação pública no local, nesta ocasião.

Ele chegou a publicar, em seu perfil no Facebook, uma foto sua em frente ao que seria o plenário do tribunal vazio, dizendo que “deixaram a raposa entrar no galinheiro (chiqueiro)”. Não fica claro se a foto é uma montagem

O homem que morreu na noite desta quarta-feira nas proximidades do STF também tentou entrar no tribunal antes da explosão, mas foi impedido de passar. Segundo o governo do Distrito Federal, se trata da mesma pessoa do dono do carro.