Homem tentou entrar no STF antes de explodir bomba

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), disse na noite desta quarta-feira (13) que o homem que morreu após explosões na Praça dos três Poderes tentou entrar no STF (Supremo Tribunal Federal), sem sucesso.

Após a tentativa, disse Celina Leão, o suspeito teria ido para frente da estátua da Justiça, onde foi morto pelos explosivos que carregava.

Questionada, Celina não soube informar por qual entrada o suspeito teria tentado adentrar na sede do STF. O caso é investigado pela Polícia Federal e a pela Policia Civil do DF.

+ Leia mais Dono do carro que explodiu no estacionamento da Câmara esteve no STF em agosto

O secretário de Justiça do Governo do Distrito Federal, Gustavo Rocha, afirmou que o inquérito da PF depois de concluído será enviado para o presidente do STF, Luis Roberto Barroso, que decidirá se o caso há conexão com outra investigação, como do 8 de Janeiro.

Celina Leão está à frente do governo do Distrito Federal já que o governador Ibaneis Rocha (MDB) tirou uma semana de férias e está em Roma, na Itália.