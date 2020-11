Neste domingo (29), mais de 38 milhões de eleitores de 57 cidades, entre elas 18 capitais, vão às urnas escolher seu prefeito em segundo turno. Destas, São Paulo é a maior e talvez a mais simbólica. A votação acontece em cidades com mais de 200 mil eleitores.

Além da capital, “cidades mais populosas do estado de São Paulo como Guarulhos (Grande SP) e Campinas (93 km de SP) vão às urnas neste domingo com cenário ainda indefinido, segundo pesquisas realizadas pelo Ibope. Outras 13 cidades paulistas também definem hoje quem será o prefeito eleito para os próximos quatro anos de mandato.

Como no primeiro turno, os eleitores poderão votação das 7h às 17h, sendo as três primeiras horas recomendadas para pessoas. A ampliação em uma hora do horário de votação foi para evitar aglomerações nos locais de votação.

Cidades do Estado de São Paulo que terão 2ª turno

Bauru: Suéllen Rosim (Patriota) x Dr. Raul (DEM)

Campinas: Dario Saadi (Republicanos) x Rafa Zimbaldi (PL)

Diadema: José de Filippi Júnior (PT) x Taka Yamauchi

Franca: Flávia Lancha (PSD) x Alexandre Ferreira (MDB)

Guarulhos: Guti (PSD) x Elói Pietá (PT)

Limeira: Mario Botion (PSD) x Murilo Felix (Podemos)

Mauá: Átila (PSB) x Marcelo Oliveira (PT)

Mogi das Cruzes: Marcus Melo (PSDB) x Caio Cunha (Podemos)

Piracicaba: Barjas Negri (PSDB) x Luciano Almeida (DEM)

Praia Grande: Raquel Chini (PSDB) Danilo Morgado (PSL)

Ribeirão Preto: Duarte Nogueira (PSDB) x Suely Vilela (PSB)

São Vicente: Solange Freitas (PSDB) x Kayo Amado (Podemos)

Sorocaba: Rodrigo Manga (Republicanos) x Jaqueline Coutinho (PSL)

Taboão da Serra: Engenheiro Daniel (PSDB) x Aprigio (Podemos)

Taubaté: Saud (MDB) x Loreny (Cidadania)