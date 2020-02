O senador Cid Gomes (PDT) foi transferido de Sobral, no interior do Ceará, e chegou a Fortaleza no início da tarde desta quinta-feira, 20. Ele está internado em observação no hospital Monte Klinikum, no bairro Aldeota, área nobre da capital. Cid chegou em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de maca, mas aparentando saúde estável.

O senador licenciado foi baleado nesta quarta-feira, 19, ao avançar contra o portão de um quartel onde policiais militares estavam amotinados, em Sobral, distante 270 quilômetros da capital cearense. Os PMs protestam contra proposta de reestruturação salarial.

Cid Gomes chegou a Fortaleza acompanhado do governador Camilo Santana (PT), do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), do presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto (PDT), e do secretário de saúde do Estado, Dr. Cabeto.

De acordo com a assessoria de comunicação de Cid Gomes, há um projétil ainda alojado no corpo do senador e só o boletim médico pode confirmar a retirada por cirurgia. No hospital, ele passará por mais exames e ficará em observação até alta médica.