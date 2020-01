O presidente Jair Bolsonaro encurtou em cinco dias o seu recesso de fim de ano na praia de Inema, em Salvador, e retornou na manhã desta terça-feira 31, para Brasília. A previsão inicial era de que o presidente ficasse na Bahia até o próximo domingo, dia 5, mas ele informou que decidiu passar a virada de ano na companhia da primeira dama, Michelle Bolsonaro.

O presidente viajou no dia 27 para a Bahia apenas em companhia da filha, Laura Bolsonaro, de 5 anos. Durante sua estada, ele saiu da Base Naval para cumprimentar pessoas e tirar fotos com apoiadores.

Um dia depois de chegar, conforme vídeo divulgado por sua assessoria, Bolsonaro pescou logo cedo, e mais para o final da manhã se reuniu com amigos na praia, onde cumprimentou e tirou selfies com banhistas e moradores do local.

Imagens nas redes mostram que ele também circulou pelo bairro popular de Paripe, onde fica a Base Naval. No domingo, 30, foi tomar suco de milho e caldo de cana na BR-324, sentido Feira de Santana/Salvador. Depois, foi ao Farol da Barra, na orla da capital baiana, visitar o Museu Náutico, onde também cumprimentou as pessoas que circulavam pela região, um cartão postal da cidade.

O presidente estava em trânsito por volta das 10h15 desta terça e deve chegar ainda pela manhã ao Palácio da Alvorada, em Brasília.