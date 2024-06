A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite termina na próxima sexta-feira (14). De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Paraná imunizou 70.722 crianças contra poliomielite no sábado (08), dia D da Campanha Nacional.

Desse total, 70.042 crianças com menos de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) foram imunizadas com a Vacina Oral Poliomielite (VOP) – duas gotinhas- pois já estavam com o esquema básico com três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP) completo e 730 crianças menores de 1 ano atualizaram a situação vacinal do esquema primário.

“Para nós da saúde é um dia glorioso, para atualizar a carteira vacinal. O apelo é principalmente pelas nossas crianças para a erradicação de vez da poliomielite. Nenhuma doença é erradicada por decreto e sim com a vacina no braço. Para que não tenhamos mais esse fantasma nos rondando, temos que vacinar nossas crianças”, enfatizou e secretário de Estado da Saúde, Cesar Neves.

A campanha vacinal nacional começou em 27 de maio com o objetivo de reduzir o risco de reintrodução da doença já erradicada no país. No Paraná, o último caso registrado foi em 1986.

Em Curitiba, no sábado (08), dia D de vacinação, foram aplicadas, 10.148 doses de vacinas para evitar diferentes doenças, além da pólio.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a cobertura da Vacina Oral Poliomielite (VOP), a famosa “gotinha”, está em 86,5% para o primeiro reforço. Já a cobertura da campanha até este momento está em 3,2%. O indicado pelo Ministério da Saúde, que é 95%.

