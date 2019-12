O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 13, em frente ao Palácio da Alvorada, que seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), está em Jerusalém, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para inaugurar escritório de negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex). Segundo informações do site da Apex, o escritório será aberto em 15 de dezembro.

Bolsonaro já prometeu diversas vezes transferir a embaixada do Brasil de Tel-Aviv para Jerusalém. Pressionado por possível boicote de países árabes, no entanto, o governo brasileiro decidiu abrir apenas o escritório de negócios até agora.

No final de novembro, em evento de lançamento do partido Aliança Pelo Brasil, o presidente reafirmou que deseja transferir a representação diplomática do País para Jerusalém. “É um simbolismo apenas, mas que vale muito para quem acredita em Deus. Vamos atingir esse objetivo sem traumas”, disse no evento.

Nesta sexta, 13, o presidente foi recepcionado em frente ao Alvorada por um padre acompanhado por um coral de crianças. Também posou para fotos com o presidente um homem vestido de Papai Noel que fez o já tradicional sinal de “arminha” com as mãos