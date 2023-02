Um vírus detectado em um morcego deixou preocupada a prefeitura de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A situação está sendo monitorada pelo Departamento de Vigilância em Saúde devido a repetição do problema que pode afetar animais de estimação e humanos.

Segundo a nota divulgada pela prefeitura, em 2022 teve o primeiro caso na região central da cidade. Um ano depois, também no Centro, foi encontrado o vírus em um morcego. Viviane Janz Moretti, diretora da Vigilância em Saúde do município, reforça que é preciso ficar atento a vacinação dos animais contra a raiva. “Uma vez que os animais de estimação estão corretamente vacinados, forma-se uma barreira sanitária que reduz a possibilidade de transmissão desta grave doença”, avisou Viviane.

A Vigilância também orienta que está organizando ações nas casas das pessoas que residem perto de onde apareceu o morcego infectado. “Solicitamos a todos que recebam os fiscais para que eles possam orientar sobre as ações necessárias, a fim de reduzirmos o risco da transmissão da raiva aqui em Campo Largo”, comentou a diretora.

O que fazer?

Caso encontre morcegos em situação anormal, ou seja, caídos no chão ou voando durante o dia, ou mortos, a pessoa que encontrou não toque no animal, impeça o contato de outros animais com o morcego, e coloque um balde sobre ele. Em seguida, entre em contato com a Vigilância em Saúde e mantenha o lugar fechado até que a equipe realize o recolhimento do bicho possivelmente infectado.

Outro alerta é com relação aos morcegos. “Lembramos a todos para não caçar ou matar morcegos desnecessariamente. Eles são animais extremamente importantes para o equilíbrio ecológico, e também são protegidos por leis ambientais. Eles não são os culpados pela doença, são tão vítimas quanto os demais animais que podem se contaminar”, destaca.

Para mais esclarecimentos entre em contato com a Vigilância em Saúde no telefone (41) 3291-5116 ou pelo aplicativo de mensagens WhatsApp no número (41) 99515-0086.

Transmissão

Existe grande concentração do vírus na saliva do morcego, e quando ele tem mudanças de comportamento, a raiva pode ser o motivo. Assim, o mamífero pode entrar nas casas e ter a contato com nossos pets, especialmente gatos.

O morcego transmite raiva por mordidas ou arranhões, pela saliva em contato com a pele ou mucosa do animal sadio. Vale reforçar que não são as fezes de morcego que transmitem raiva, já que o vírus da raiva não penetra na pele íntegra. Ele precisa de uma “porta de entrada”, ou seja, precisa entrar em contato ou com a mucosa dos animais ou com uma solução de continuidade (feridas) da pele.

A vacina contra a raiva é a melhor prevenção. Um dos sintomas que os pets podem apresentar caso venham a ser infectados é que busquem lugares escuros e agitação incomum, sinais que pioram após três dias com um aumento de agressividade.

