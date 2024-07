Vereador do Paraná é suspeito de matar o próprio sobrinho por dívida de trator

Um crime que abalou a cidade de Reserva, na região dos Campos Gerais do Paraná. O vereador José Odílio dos Santos (MDB), é suspeito de assassinar a tiros na noite de sexta-feira (5), o próprio sobrinho durante o velório de um familiar.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a vítima é Diorgenes Fernando Ferraz Lemes, de 24 anos. O motivo da morte teria sido uma resposta do suspeito a uma cobrança de dívida feita pela vítima relacionada a venda de um trator.

+ Leia mais: Curitiba está sob alerta para risco de temporal e queda acentuada na temperatura

José Odílio dos Santos e o irmão Valdereis Sebastião Fernandes dos Santos fugiram após o crime, e são considerados foragidos da Justiça. “Zé Odílio”, como é mais conhecido na região, ocupa o cargo de 1º secretário da Mesa Diretora de Reserva, e está na terceira gestão.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!