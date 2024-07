A semana promete ser gelada em Curitiba e várias outras cidades do Paraná. Um alerta amarelo para frio e temporal foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O grau de severidade é classificado como “perigo potencial” para uma onda de frio.

O aviso é válido desde as 10 horas deste domingo (07) até às 8h de segunda-feira (08). De acordo com Inmet, as temperaturas devem ficar 5ºC abaixo da média. Além de Curitiba e região metropolitana, também devem ser afetadas as regiões Centro Oeste, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Centro-Sul e Centro Oriental do Paraná. A partir desse comunicado, mais de 100 cidades estão contempladas neste alerta.

+ Veja mais: Caminhão carregado de arroz tomba e interdita BR-277

Neve e chuva congelada no Paraná

Segundo o ClimaTempo, existe risco de neve para o próximo fim de semana nos dias 13 e 14 de julho no Paraná. O aviso vale também para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Conforme o instituto, os meteorologistas apontam que a onda de frio seria provocada por um frio com umidade, ou seja, pode pintar uma chuva congelada. “É comum as simulações atmosféricas oscilarem tanto na intensidade, área abrangente e o dia/hora dos fenômenos ocorrerem”, explicou o ClimaTempo em um comunicado.

+ Principais casos envolvendo o advogado Claudio Daledone, condenado à prisão

Sobre a possibilidade de neve para o Paraná, o instituto não especificou qual seria a região atingida. Já de acordo com o Simepar, existe chance de geada para o sábado (13). A possibilidade é de mínima de 3°graus e máxima de apenas 11ºC neste dia em Curitiba.





Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”