Caminhão carregado de arroz tomba e interdita BR-277

Um caminhão carregado de arroz tombou na manhã deste domingo (07) na BR-277, na saída da Colônia Witmarsum, em Palmeira, na região dos Campos Gerais. Os grãos ficaram espalhados pela pista e interditou a pista sentido interior por várias horas. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 146, e devido a quantidade de arroz espalhado na pista, o trabalho de limpeza demorou toda a manhã para ser realizado.

A concessionária Via Araucária, responsável pela administração do trecho, informou que no começo da tarde não havia congestionamento na BR-277, onde houve o tombamento da carreta. “O trânsito está fluindo normalmente na faixa adicional do sentido crescente e na faixa do sentido decrescente. Pedimos atenção dos motoristas ao passarem pelo local. Para mais informações, ligue para 0800 277 0 376 “, comunicou a Via Araucária.

