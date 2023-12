Vereador armado é baleado e preso após confusão no Paraná

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Santana do Itararé, no norte pioneiro do Paraná, José Devalmir dos Santos (PDT), foi baleado por policiais militares na última sexta-feira (08).

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR) que informou o caso publicamente na segunda-feira (11), o motivo foi um desentendimento na rua entre o vereador e o ex-genro. Ao perceber a discussão, um viatura com dois agentes parou em frente a casa de José Devalmir.

O delegado Huarlei Chaves relatou que os policiais pediram para que o vereador abaixasse a arma, mas, segundo a polícia, ele não obedeceu e foi necessário fazer os disparos. O vereador está hospitalizado depois de ser atingido no tórax e no abdômen. De acordo com o delegado, o vereador será preso preventivamente quando receber alta por posse ilegal de arma de fogo e vias de fato.

E aí, vereador?

Em nota, a defesa de José Devalmir dos Santos comunicou que ele estava em defesa da filha, que estava sofrendo ameaças e violência doméstica do ex-genro, e que não apontou a arma e houve excesso policial na ação.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

O vereador está hospitalizado depois de ser atingido no tórax e no abdômen. Foto: Reprodução Câmara Municipal.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!