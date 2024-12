Com nova preferência, veja os nomes mais populares no Paraná em 2024

Após cinco anos em segundo lugar, um nome feminino foi o mais escolhido pelos pais para registrar o nome dos filhos no Paraná. Com 1852 registros, Helena desbancou Miguel, nome que liderou o ranking nos últimos cinco anos, virando preferência nacional em 2024.

A escolha de Helena como preferência estadual coroa um crescimento que vem se sustentando ano a ano no Ranking Nacional de nomes. O nome, que era muito usado na década de 1950, já batizou mais de 34 mil paranaenses ao longo da história.

O levantamento faz parte da base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, entidade que congrega os Cartórios de Registro Civil do país, e que reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos registrados em todo o país. A plataforma permite pesquisas por nomes simples ou compostos, com recortes por regiões, estados e municípios, oferecendo um amplo panorama das escolhas das famílias brasileiras.

Quais foram os nomes mais usados no Paraná em 2024

O ranking dos nomes mais registrados no Paraná reforça ainda a preferência estadual por nomes curtos e de fácil pronúncia, como Gael, Ravi, Theo, Noah e Maite.

Depois de Helena, estão na lista de preferência nacional entre os recém-nascidos do sexo feminino: Cecilia (1526 registros), Alice (1235 registros) e Laura (1127 registros). A tendência se mantém entre os homens, onde Miguel (1752 registros)segue como a preferência estadual, seguido por Arthur (1155 registros), Davi (1145 registros) e Gael (1102 registros).

“A preferência por nomes como Helena e Miguel demonstra como a sociedade paranaense consegue mesclar a tradição e a modernidade na escolha dos nomes de seus filhos, mantendo as histórias de seus antepassados. Os registros refletem tendências culturais e influências digitais, mas também preservam a simplicidade e a sonoridade, características valorizadas pelas famílias. Os cartórios de registro civil têm um papel essencial como guardiões dessa memória, acompanhando de perto as mudanças de hábitos e a formação da identidade de cada geração, estando presentes na vida de cada um.” afirma Cesar Augusto Machado de Melo, presidente da Arpen/PR.

Os dados foram coletados no dia 16 de dezembro de 2024.

Lista Nacional dos 10 Nomes mais registrados em 2024 no Paraná

1 HELENA – 1852 registros

2 MIGUEL – 1752 registros

3 CECILIA – 1526 registros

4 ALICE – 1235 registros

5 ARTHUR – 1155 registros

6 DAVI – 1145 registros

7 LAURA – 1127 registros

8 GAEL – 1102 registros

9 HEITOR – 1048 registros

10 RAVI – 1021 registros

Ranking dos 10 nomes masculinos mais registrados em 2024 no Paraná

1 MIGUEL – 1752 registros

2 ARTHUR – 1155 registros

3 DAVI – 1145 registros

4 GAEL – 1102 registros

5 HEITOR – 1048 registros

6 RAVI – 1021 registros

7 THEO – 1010 registros

8 SAMUEL – 930 registros

9 BERNARDO – 929 registros

10 NOAH – 897 registros

Ranking dos 10 nomes femininos mais registrados em 2024 no Paraná

1 HELENA – 1852 registros

2 CECILIA – 1526 registros

3 ALICE – 1235 registros

4 LAURA – 1127 registros

5 MAITE – 875 registros

6 AURORA – 769 registros

7 ANTONELLA – 762 registros

8 LIVIA – 747 registros

9 MARIA ALICE – 721 registros

10 ISIS – 717 registros