O Governo do Paraná divulgou a destinação de recursos provenientes da alienação de participação acionária do Executivo na Copel. Com quase R$ 400 milhões a mais, o valor total ultrapassa R$ 1,2 bilhão, mais de 30% do montante disponível ao estado – que é de R$ 3,1 bilhões.

A alienação de participação acionária do governo estadual na Copel foi realizada em agosto de 2023, e transformou a estatal em corporação. De acordo com o governo, os cerca de R$ 3,1 bilhões arrecadados com a operação estão sendo investidos em obras de infraestrutura (duplicações e melhorias rodoviárias), educação (reformas e construção de novas escolas), habitação, desenvolvimento urbano e sustentabilidade.

A nova atualização do painel do Governo do Paraná, controlado pela Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL), que exibe essa destinação, pode ser acessada de forma online.

+ Leia também: Professores e funcionários de escolas da rede estadual do Paraná encerram greve

Nesta rodada foram anunciados mais R$ 387 milhões em investimentos, que irão para a área de segurança pública, de mobilidade e de crédito, esta última sendo uma nova área de destinação incluída no painel.

A maior parcela do recurso, de R$ 150 milhões, vai aumentar o capital da Fomento Paraná, um valor direcionado à constituição de um Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro), voltado a pequenos e médios agricultores paranaenses. O recurso que atende esta nova área provém dos juros sobre os cerca de R$ 3,1 bilhões decorrentes da operação. Somando-se as correções mensais do valor total pelas aplicações tem-se, neste mês, R$ 3,36 bilhões.

O montante adicionado ao painel também vai contemplar dois projetos na área de infraestrutura. Para o primeiro deles, serão R$ 120 milhões para a duplicação e restauração em pavimento de concreto de um trecho de 11,5 km da PRC-466, entre Palmeirinha e Guarapuava. A obra rodoviária será realizada entre os km 247,02 e km 258,54 e abrange a construção de nova pista com duas faixas de rolamento e a construção de nova ponte sobre o Rio Coutinho, com 40 metros de extensão.

+ Leia também: Governo do Paraná pede a prisão da presidente do sindicato dos professores

O segundo projeto que passa a integrar o painel é da segurança pública. Foram destinados R$ 117,1 milhões para a aquisição de veículos e embarcação blindados pela Polícia Militar, pelos programas Paraná Blindado, Harpya e Patrulha Costeira, além da construção do Laboratório de Química Forense Agro e do Centro de Treinamento do Guatupê.

Infraestrutura é área que mais vai receber investimentos

O painel pode ser acessado no site da Secretaria do Planejamento. A ferramenta disponibiliza, em formato de Business Intelligence (BI), as previsões de investimentos nas áreas de Cidades, Educação, Habitação, Infraestrutura e Sustentabilidade e Incentivo ao Crédito.

A maior parte do investimento, de acordo com a divisão, será para infraestrutura, com R$ 1,95 bilhão; seguida de Cidades e Educação, com R$ 500 milhões cada; Incentivo ao Crédito, com R$ 150 milhões; Sustentabilidade, com R$ 100 milhões; e Habitação, com R$ 50 milhões.

+ Leia também: Nota Paraná faz novo milionário na Grande Curitiba! Veja mudanças nos sorteios

Até o momento, a área de Infraestrutura tem o maior valor já previsto para uso do recurso, com cerca de R$ 584 milhões, seguido de Cidades, com R$ 350 milhões; Incentivo ao Crédito, com R$ 150 milhões; Educação, com R$ 102 milhões; e Habitação, com R$ 50 milhões. A área de Sustentabilidade ainda aguarda a habilitação de projetos. Até o momento, 134 municípios paranaenses estão recebendo pelo menos um dos 157 projetos.

Projeto Parceiro da Escola Confira as 200 escolas que podem ser terceirizadas no Paraná Nova fábrica Gigante do leite no Paraná faz investimento milionário Impasse Governo do Paraná pede a prisão da presidente do sindicato dos professores