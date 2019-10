Foi publicado, nesta semana, o edital para credenciamento para quem quiser no projeto das férias de verão, em janeiro de 2020, no litoral do Paraná. Podem se credenciar acadêmicos e profissionais de educação física, além de jornalistas. A remuneração varia de R$ 75 a R$ 180 por dia, dependendo da função desempenhada, além de custeio de despesas com alimentação (café da manhã, almoço, lanche e jantar) e hospedagem (alojamento) dos credenciados.

O projeto prevê ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. No que se refere à atuação dos jornalistas, se dará com a cobertura da operação com a produção de textos, fotos, vídeos e publicação nas redes sociais da Superintendência, bem como alimentando o site da instituição e fazendo a assessoria de imprensa.

Para o credenciamento, é só acessar o edital, ler os requisitos e seguir as instruções. O credenciamento é válido por doze meses e poderá ser utilizado para outros projetos, conforme necessidade e disponibilidade da instituição. De acordo com o Governo do Estado, o projeto para o próximo verão é uma ação que visa aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, garantir a saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores locais.