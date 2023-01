A viagem de retorno dos paranaenses que escolheram o Litoral Sul de Santa Catarina para passar as festividades de Natal segue bastante complicada nesta segunda-feira (26). Um alagamento dentro do túnel na região do Morro do Boi, em Balneário Camboriú interditou a pista sentido Curitiba da BR-101.

A Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, registra um engarrafamento de 12 quilômetros no local. Equipes da concessionaria fazem a limpeza dos entulhos e da lama que ficaram acumulados sobre a pista, mas ainda não há previsão de quando a pista será liberada.

Já na Serra do Mar, na altura do km 668 da BR-376 – trecho em que houve o deslizamento de terra que bloqueou completamente a rodovia, causando duas mortes –, o tráfego seguia normal no meio da manhã, apesar da interdição parcial da via que segue por prazo indeterminado. Mais cedo, no final da madrugada, houve congestionamento de cerca de 3 quilômetros de extensão no sentido Curitiba.