Os motoristas que circulam pelas rodovias BR-376 e BR-101, que ligam o Paraná ao litoral de Santa Catarina, ganharam um “presente” indesejado nesta segunda-feira (26). Desde a zero hora a tarifa básica de pedágio cobrada nas cinco praças localizadas no trecho administrado pela concessionária Arteris Litoral Sul passou a ser de R$ 4,70 – aumento de 14,63% sobre o valor cobrado anteriormente, que era de R$ 4,10.

De acordo com a concessionária, o reajuste, que foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), considera as revisões contratuais para recompor o equilíbrio econômico financeiro do contrato e a correção frente à inflação, tendo como base o IPCA com percentual positivo de 10,38%. A data-base do contrato é 22 de fevereiro de 2022.

A Arteris Litoral Sul afirma também que a deliberação que determinou os novos valores também aprovou o 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão – com inserção de novos itens nas obras de construção de duas passagens superiores do Contorno de Florianópolis, que já estão em andamento e a autorização para a construção do novo ponto de descanso para caminhoneiros no km 220, em Palhoça-SC (local onde ficava a antiga praça de pedágio).

Com o aumento, os valores cobrados em cada praça de pedágio da rodovia variam de R$ 2,35 para motocicletas e motonetas, a R$ 28,20 para conjuntos de caminhões e reboque que totalizem seis eixos de rodagem. Carros de passeio pagam a tarifa básica de R$ 4,70.