Perdeu a inauguração da Ponte de Guaratuba? O que você precisa saber está aqui

A tão esperada Ponte de Guaratuba já está em pleno funcionamento, transformando a mobilidade e a rotina do Litoral do Paraná. A inauguração, que reuniu cerca de 17 mil pessoas em uma grande festa com direito a show e espetáculo de luzes e drones, marcou o fim de uma espera de quatro décadas e a aposentadoria do tradicional ferry boat.

A obra contou com um investimento de cerca de R$ 400 milhões, projeto tocado pelo DER/PR e executado pelo Consórcio Nova Ponte.

Pensada para durar um século, a estrutura abriga um inovador esconderijo na ponte de Guaratuba que garante a vida útil de 100 anos da obra, protegendo os sistemas de tirantes e cabos de sustentação contra a severa corrosão da maresia.

Para você não perder nenhum detalhe deste marco histórico para o estado, preparamos um guia completo com tudo o que aconteceu na cerimônia, as novas regras de trânsito, a inovação da estrutura e o impacto na vida dos moradores.

Ponte de Guaratuba: inauguração atraiu multidão

A inauguração movimentou intensamente a região, atraindo uma multidão que celebrou o fim do isolamento logístico na baía. Cerca de 17 mil pessoas celebraram a entrega da ponte de Guaratuba, em uma comemoração vibrante que tomou conta do entorno e marcou o início de um novo capítulo para o turismo e a economia do litoral paranaense.

Imagem mostra parte do show de fogos na inauguração da Ponte de Guaratuba. Foto: Felipe Henschel/AEN.

Como foi a cerimônia de inauguração da Ponte de Guaratuba

A festa de abertura foi marcada por uma grande produção visual e sonora. A ponte de Guaratuba na inauguração teve show, fogos e drones, criando um espetáculo de luzes que encantou o público presente. Além disso, a obra ganhou um painel artístico que valoriza a cultura e a identidade da comunidade litorânea.

Quem estava presente na mega inauguração?

O evento de inauguração reuniu um público expressivo de moradores, turistas, líderes políticos e representantes do governo do estado, além de engenheiros do DER/PR. Essas presenças reforçaram a importância do projeto para o desenvolvimento do litoral e do Paraná como um todo.

Fluxo liberado e caminho encurtado

Após a cerimônia, ocorreu a ponte de Guaratuba com sua liberação de tráfego e regras específicas para os motoristas. Para preservar o fluxo seguro e a integridade da via, o DER/PR reforçou restrições a veículos de carga na Ponte de Guaratuba, definindo limites para a passagem de caminhões.

Como vai funcionar o fluxo de veículos após a inauguração da Ponte de Guaratuba? Foto: Jonathan Campos/AEN

Fim do ferry boat

Com a liberação do tráfego, o tradicional serviço de travessia chegou ao fim. O ferry boat se aposenta após 60 anos de travessia em Guaratuba, encerrando décadas de longas filas, espera sob o sol e dependência do transporte marítimo que teve início na década de 1960.

Foto: Ricardo Almeida / SESP.

Impressão dos moradores e turistas

Para quem vive e trabalha na região, o impacto é imediato e positivo. A ponte de Guaratuba muda a rotina de moradores, garantindo viagens rápidas e sem o estresse da espera. Além disso, a estrutura inova com espaço seguro para ciclistas e pedestres, garantindo uma travessia em minutos.