Litoral do Paraná

Perdeu a inauguração da Ponte de Guaratuba? O que você precisa saber está aqui

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 04/05/26 11h38
Imagem mostra o passado x o presente: Ferry Boat aposentado e a nova Ponte de Guaratuba em funcionamento.
Imagem mostra o passado x o presente: Ferry Boat aposentado e a nova Ponte de Guaratuba em funcionamento. Foto: Felipe Henschel/AEN

A tão esperada Ponte de Guaratuba já está em pleno funcionamento, transformando a mobilidade e a rotina do Litoral do Paraná. A inauguração, que reuniu cerca de 17 mil pessoas em uma grande festa com direito a show e espetáculo de luzes e drones, marcou o fim de uma espera de quatro décadas e a aposentadoria do tradicional ferry boat.

A obra contou com um investimento de cerca de R$ 400 milhões, projeto tocado pelo DER/PR e executado pelo Consórcio Nova Ponte.

Pensada para durar um século, a estrutura abriga um inovador esconderijo na ponte de Guaratuba que garante a vida útil de 100 anos da obra, protegendo os sistemas de tirantes e cabos de sustentação contra a severa corrosão da maresia.

Para você não perder nenhum detalhe deste marco histórico para o estado, preparamos um guia completo com tudo o que aconteceu na cerimônia, as novas regras de trânsito, a inovação da estrutura e o impacto na vida dos moradores.

Ponte de Guaratuba: inauguração atraiu multidão

A inauguração movimentou intensamente a região, atraindo uma multidão que celebrou o fim do isolamento logístico na baía. Cerca de 17 mil pessoas celebraram a entrega da ponte de Guaratuba, em uma comemoração vibrante que tomou conta do entorno e marcou o início de um novo capítulo para o turismo e a economia do litoral paranaense.

Imagem mostra parte do show de fogos na inauguração da Ponte de Guaratuba
Imagem mostra parte do show de fogos na inauguração da Ponte de Guaratuba. Foto: Felipe Henschel/AEN.

Como foi a cerimônia de inauguração da Ponte de Guaratuba

A festa de abertura foi marcada por uma grande produção visual e sonora. A ponte de Guaratuba na inauguração teve show, fogos e drones, criando um espetáculo de luzes que encantou o público presente. Além disso, a obra ganhou um painel artístico que valoriza a cultura e a identidade da comunidade litorânea.

Quem estava presente na mega inauguração?

O evento de inauguração reuniu um público expressivo de moradores, turistas, líderes políticos e representantes do governo do estado, além de engenheiros do DER/PR. Essas presenças reforçaram a importância do projeto para o desenvolvimento do litoral e do Paraná como um todo.

Fluxo liberado e caminho encurtado

Após a cerimônia, ocorreu a ponte de Guaratuba com sua liberação de tráfego e regras específicas para os motoristas. Para preservar o fluxo seguro e a integridade da via, o DER/PR reforçou restrições a veículos de carga na Ponte de Guaratuba, definindo limites para a passagem de caminhões.

Como vai funcionar o fluxo de veículos após a inauguração da Ponte de Guaratuba?
Como vai funcionar o fluxo de veículos após a inauguração da Ponte de Guaratuba? Foto: Jonathan Campos/AEN

Fim do ferry boat

Com a liberação do tráfego, o tradicional serviço de travessia chegou ao fim. O ferry boat se aposenta após 60 anos de travessia em Guaratuba, encerrando décadas de longas filas, espera sob o sol e dependência do transporte marítimo que teve início na década de 1960.

Foto: Ricardo Almeida / SESP.

Impressão dos moradores e turistas

Para quem vive e trabalha na região, o impacto é imediato e positivo. A ponte de Guaratuba muda a rotina de moradores, garantindo viagens rápidas e sem o estresse da espera. Além disso, a estrutura inova com espaço seguro para ciclistas e pedestres, garantindo uma travessia em minutos.

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