“Esconderijo” na Ponte de Guaratuba garante vida útil de 100 anos da obra

Um “esconderijo” na Ponte de Guaratuba, acessado apenas por técnicos especializados, concentra componentes que são fundamentais para os ajustes do trecho estaiado da ponte. A estrutura, pouco visível ao público, é essencial para a durabilidade e segurança da obra – projetada para durar 100 anos.

O engenheiro Rodrigues Marques, gerente de produção do Consórcio Nova Ponte, é o responsável pela execução da obra. Ele explica que o espaço, que fica abaixo das pistas, concentra os estais e o sistema de ajuste de tensionamento da ponte. “É nessa área técnica que os estais foram montados, tensionados e depois protegidos. Todas as cordoalhas ficam acessíveis nesse espaço”, revela.

Programada para inaugurar no próximo dia 1º de maio, sexta-feira, a Ponte de Guaratuba contou com a participação de engenheiros especialistas em geotecnia, que acompanharam a execução da obra. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), a obra foi projetada para ter vida útil superior a 100 anos. Para isso, foram utilizadas estacas cujos materiais apresentam resistência necessária tanto no leito da baía quanto no solo próximo.

Após a instalação, os estais passaram por um ajuste fino de tensionamento, validado pelo projetista da obra. As extremidades foram vedadas com uma calota metálica e receberam graxa especial. A proteção evita danos de agentes externos, aumentando a durabilidade dos cabos.

Caso seja necessário ao longo das próxima décadas – seja por revisões programadas ou situações excepcionais –, será possível recalibrar cada cabo para manter o desempenho estrutural da ponte.