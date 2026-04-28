Estrutura

“Esconderijo” na Ponte de Guaratuba garante vida útil de 100 anos da obra

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 28/04/26 13h28
Ponte de Guaratuba tem "esconderijo" para garantia do funcionamento dos estais
Foto: Consórcio Nova Ponte.

Um “esconderijo” na Ponte de Guaratuba, acessado apenas por técnicos especializados, concentra componentes que são fundamentais para os ajustes do trecho estaiado da ponte. A estrutura, pouco visível ao público, é essencial para a durabilidade e segurança da obra – projetada para durar 100 anos.

O engenheiro Rodrigues Marques, gerente de produção do Consórcio Nova Ponte, é o responsável pela execução da obra. Ele explica que o espaço, que fica abaixo das pistas, concentra os estais e o sistema de ajuste de tensionamento da ponte. “É nessa área técnica que os estais foram montados, tensionados e depois protegidos. Todas as cordoalhas ficam acessíveis nesse espaço”, revela.

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Programada para inaugurar no próximo dia 1º de maio, sexta-feira, a Ponte de Guaratuba contou com a participação de engenheiros especialistas em geotecnia, que acompanharam a execução da obra. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), a obra foi projetada para ter vida útil superior a 100 anos. Para isso, foram utilizadas estacas cujos materiais apresentam resistência necessária tanto no leito da baía quanto no solo próximo.

Após a instalação, os estais passaram por um ajuste fino de tensionamento, validado pelo projetista da obra. As extremidades foram vedadas com uma calota metálica e receberam graxa especial. A proteção evita danos de agentes externos, aumentando a durabilidade dos cabos.

Caso seja necessário ao longo das próxima décadas – seja por revisões programadas ou situações excepcionais –, será possível recalibrar cada cabo para manter o desempenho estrutural da ponte.

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