Ponte de Guaratuba tem data de inauguração remarcada

A inauguração da Ponte de Guaratuba ganhou uma nova data. Inicialmente prevista para o meio da semana, a cerimônia foi transferida para a próxima sexta-feira, 1º de maio, às 16h por causa das condições climáticas nada favoráveis: temporal gerado pela passagem de um ciclone extratropical.

Segundo a decisão do Governo do Paraná os relatórios meteorológicos apontam um cenário severo para o Litoral nesta quarta (29) e quinta-feira (30), com previsão de ventos fortes, raios e volume intenso de chuva. Para garantir a segurança do público o cronograma foi ajustado.

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Como será a inauguração da Ponte da Vitória?

O evento será dividido em duas etapas principais na cabeceira de Guaratuba:

Ato Solene: Momento inicial restrito a autoridades e convidados. Celebração Tecnológica: Hasteamento da bandeira do Paraná próximo ao trecho estaiado, acompanhado por um show sincronizado de fogos, drones e luzes.

Como o público pode participar da inauguração da ponte

A estrutura da ponte será aberta ao tráfego e aos pedestres apenas após o encerramento das apresentações. Para quem deseja acompanhar o espetáculo, os melhores pontos de observação — com telões e arquibancadas — serão em Caieiras e na Prainha.

Transmissão: Quem preferir o conforto de casa poderá assistir a cobertura ao vivo pela TV Paraná Turismo ou pelas redes sociais oficiais do Governo do Estado.