Primeira onda de frio no Paraná chega com ciclone extratropical e alerta do Inmet

Um ciclone extratropical próximo à costa da Região Sul já provoca queda nas temperaturas no Paraná nesta segunda-feira (27/4). Embora o sistema não atinja diretamente o estado, a frente fria associada ao fenômeno trouxe chuva com volumes acima de 50 milímetros em cidades do Paraná próximas a Santa Catarina e reduziu as temperaturas mínimas em cerca de 5 °C.

No início da semana, o ciclone se posiciona na altura do litoral do Rio Grande do Sul, após avançar da Argentina. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de vendaval válido para esta segunda-feira, mas os ventos devem chegar ao Paraná com menor intensidade.

O principal impacto no estado ocorre com as chuvas. No domingo (26/4), cidades como Capanema e Cruzeiro do Iguaçu registraram acumulados de até 99 milímetros, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Ao longo dos próximos dias, a instabilidade deve se concentrar principalmente na região Norte do Paraná.

“Essa frente fria que causou as chuvas nas últimas 24 horas começa a avançar em direção a São Paulo, mas o tempo permanece instável em todo o norte e em parte da região Leste”, explica o meteorologista Lizandro Jacóbsen. As precipitações no Norte são favorecidas por um cavado meteorológico, que intensifica a formação de nuvens carregadas.

Maio começa com frio e chuva

Além da chuva, as temperaturas seguem mais amenas, com predomínio de céu encoberto. Em Curitiba, os termômetros devem variar entre 15 °C e 24 °C ao longo da semana. A menor máxima está prevista para terça-feira (28/4), quando a temperatura não deve passar dos 18 °C.

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A passagem da frente fria marca uma mudança no padrão do tempo, que deve se estender até o início de maio. A previsão indica maior frequência de chuvas e queda nas temperaturas. Na capital paranaense, a mínima pode chegar a 12 °C no domingo (3/5), com máxima de apenas 16 °C.