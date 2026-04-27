Margem de erro em pesquisa pro Senado deixa tudo embolado no Paraná

O instituto de pesquisa Genial/Quaest divulgou nesta segunda-feira (27) uma pesquisa de intenções de voto para senador pelo Paraná nas eleições deste ano. Foram simulados quatro cenários entre os nomes de políticos que podem confirmar a candidatura ao cargo no período das convenções partidárias e registro junto à Justiça Eleitoral. A pesquisa também mediu o conhecimento, potencial de voto e rejeição dos candidatos apresentados.
Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026
A Genial/Quaest simulou quatro cenários estimulados de primeiro e segundo voto para senador pelo estado do Paraná. Os resultados abaixo apresentam o consolidado do primeiro e do segundo votos indicados, em cada cenário, e reduzidos para 100%.
Alvaro Dias e Deltan Dallagnol somam mais menções em simulação com mais nomes na disputa
- Alvaro Dias (MDB): 16%
- Deltan Dallagnol (Novo): 13%
- Filipe Barros (PL): 10%
- Alexandre Curi (Republicanos): 10%
- Gleisi Hoffmann (PT): 10%
- Cristina Graeml (PSD): 4%
- Pedro Lupion (Republicanos): 2%
- Luiz Carlos Hauly (Podemos): 1%
- Indecisos: 21%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
Pesquisa testou cenário sem Cristina Graeml
- Alvaro Dias (MDB): 19%
- Deltan Dallagnol (Novo): 14%
- Filipe Barros (PL): 12%
- Alexandre Curi (Republicanos): 11%
- Gleisi Hoffmann (PT): 10%
- Indecisos: 20%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
Terceiro cenário testado foi sem Curi e Barros
- Alvaro Dias (MDB): 21%
- Deltan Dallagnol (Novo): 18%
- Cristina Graeml (PSD): 10%
- Pedro Lupion (Republicanos): 4%
- Luiz Carlos Hauly (Podemos): 4%
- Indecisos: 23%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 20%
Alvaro Dias e Dallagnol voltam a somar mais menções em quarto cenário
- Alvaro Dias (MDB): 20%
- Deltan Dallagnol (Novo): 17%
- Alexandre Curi (Republicanos): 12%
- Gleisi Hoffmann (PT): 11%
- Roseane Ferreira (PV): 3%
- Indecisos: 21%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
Conhecimento, potencial de voto e rejeição para senador pelo Paraná
A Genial/Quaest perguntou aos entrevistados qual dos candidatos apresentados eles conhecem e qual a chance de votar em cada um deles.
Alvaro Dias
- Conhece e votaria: 49%
- Não conhece: 14%
- Conhece e não votaria: 37%
Alexandre Curi
- Conhece e votaria: 24%
- Não conhece: 49%
- Conhece e não votaria: 27%
Gleisi Hoffmann
- Conhece e votaria: 23%
- Não conhece: 19%
- Conhece e não votaria: 58%
Deltan Dallagnol
- Conhece e votaria: 18%
- Não conhece: 68%
- Conhece e não votaria: 14%
Filipe Barros
- Conhece e votaria: 16%
- Não conhece: 66%
- Conhece e não votaria: 18%
Cristina Graeml
- Conhece e votaria: 12%
- Não conhece: 70%
- Conhece e não votaria: 18%
Luiz Carlos Hauly
- Conhece e votaria: 7%
- Não conhece: 77%
- Conhece e não votaria: 16%
Pedro Lupion
- Conhece e votaria: 6%
- Não conhece: 69%
- Conhece e não votaria: 25%
Roseane Ferreira
- Conhece e votaria: 3%
- Não conhece: 85%
- Conhece e não votaria: 12%
Metodologia: A pesquisa ouviu 1.104 pessoas entre os dias 21 e 25 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº PR-02588/2026.