Margem de erro em pesquisa pro Senado deixa tudo embolado no Paraná

O instituto de pesquisa Genial/Quaest divulgou nesta segunda-feira (27) uma pesquisa de intenções de voto para senador pelo Paraná nas eleições deste ano. Foram simulados quatro cenários entre os nomes de políticos que podem confirmar a candidatura ao cargo no período das convenções partidárias e registro junto à Justiça Eleitoral. A pesquisa também mediu o conhecimento, potencial de voto e rejeição dos candidatos apresentados.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

A Genial/Quaest simulou quatro cenários estimulados de primeiro e segundo voto para senador pelo estado do Paraná. Os resultados abaixo apresentam o consolidado do primeiro e do segundo votos indicados, em cada cenário, e reduzidos para 100%.

Alvaro Dias e Deltan Dallagnol somam mais menções em simulação com mais nomes na disputa

Alvaro Dias (MDB): 16%

Deltan Dallagnol (Novo): 13%

Filipe Barros (PL): 10%

Alexandre Curi (Republicanos): 10%

Gleisi Hoffmann (PT): 10%

Cristina Graeml (PSD): 4%

Pedro Lupion (Republicanos): 2%

Luiz Carlos Hauly (Podemos): 1%

Indecisos: 21%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Pesquisa testou cenário sem Cristina Graeml

Alvaro Dias (MDB): 19%

Deltan Dallagnol (Novo): 14%

Filipe Barros (PL): 12%

Alexandre Curi (Republicanos): 11%

Gleisi Hoffmann (PT): 10%

Indecisos: 20%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Terceiro cenário testado foi sem Curi e Barros

Alvaro Dias (MDB): 21%

Deltan Dallagnol (Novo): 18%

Cristina Graeml (PSD): 10%

Pedro Lupion (Republicanos): 4%

Luiz Carlos Hauly (Podemos): 4%

Indecisos: 23%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Alvaro Dias e Dallagnol voltam a somar mais menções em quarto cenário

Alvaro Dias (MDB): 20%

Deltan Dallagnol (Novo): 17%

Alexandre Curi (Republicanos): 12%

Gleisi Hoffmann (PT): 11%

Roseane Ferreira (PV): 3%

Indecisos: 21%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Conhecimento, potencial de voto e rejeição para senador pelo Paraná

A Genial/Quaest perguntou aos entrevistados qual dos candidatos apresentados eles conhecem e qual a chance de votar em cada um deles.

Alvaro Dias

Conhece e votaria: 49%

Não conhece: 14%

Conhece e não votaria: 37%

Alexandre Curi

Conhece e votaria: 24%

Não conhece: 49%

Conhece e não votaria: 27%

Gleisi Hoffmann

Conhece e votaria: 23%

Não conhece: 19%

Conhece e não votaria: 58%

Deltan Dallagnol

Conhece e votaria: 18%

Não conhece: 68%

Conhece e não votaria: 14%

Filipe Barros

Conhece e votaria: 16%

Não conhece: 66%

Conhece e não votaria: 18%

Cristina Graeml

Conhece e votaria: 12%

Não conhece: 70%

Conhece e não votaria: 18%

Luiz Carlos Hauly

Conhece e votaria: 7%

Não conhece: 77%

Conhece e não votaria: 16%

Pedro Lupion

Conhece e votaria: 6%

Não conhece: 69%

Conhece e não votaria: 25%

Roseane Ferreira

Conhece e votaria: 3%

Não conhece: 85%

Conhece e não votaria: 12%

Metodologia: A pesquisa ouviu 1.104 pessoas entre os dias 21 e 25 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº PR-02588/2026.