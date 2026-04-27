Eleições

Margem de erro em pesquisa pro Senado deixa tudo embolado no Paraná

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Caroline Figueiredo - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 27/04/26 09h32
Pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Foto: Reprodução / Instagram

O instituto de pesquisa Genial/Quaest divulgou nesta segunda-feira (27) uma pesquisa de intenções de voto para senador pelo Paraná nas eleições deste ano. Foram simulados quatro cenários entre os nomes de políticos que podem confirmar a candidatura ao cargo no período das convenções partidárias e registro junto à Justiça Eleitoral. A pesquisa também mediu o conhecimento, potencial de voto e rejeição dos candidatos apresentados.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

A Genial/Quaest simulou quatro cenários estimulados de primeiro e segundo voto para senador pelo estado do Paraná. Os resultados abaixo apresentam o consolidado do primeiro e do segundo votos indicados, em cada cenário, e reduzidos para 100%.

Alvaro Dias e Deltan Dallagnol somam mais menções em simulação com mais nomes na disputa

  • Alvaro Dias (MDB): 16%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 13%
  • Filipe Barros (PL): 10%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 10%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 10%
  • Cristina Graeml (PSD): 4%
  • Pedro Lupion (Republicanos): 2%
  • Luiz Carlos Hauly (Podemos): 1%
  • Indecisos: 21%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Pesquisa testou cenário sem Cristina Graeml

  • Alvaro Dias (MDB): 19%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 14%
  • Filipe Barros (PL): 12%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 11%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 10%
  • Indecisos: 20%  
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Terceiro cenário testado foi sem Curi e Barros

  • Alvaro Dias (MDB): 21%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 18%
  • Cristina Graeml (PSD): 10%
  • Pedro Lupion (Republicanos): 4%
  • Luiz Carlos Hauly (Podemos): 4%
  • Indecisos: 23%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Alvaro Dias e Dallagnol voltam a somar mais menções em quarto cenário

  • Alvaro Dias (MDB): 20%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 17%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 12%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 11%
  • Roseane Ferreira (PV): 3%
  • Indecisos: 21%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Conhecimento, potencial de voto e rejeição para senador pelo Paraná 

A Genial/Quaest perguntou aos entrevistados qual dos candidatos apresentados eles conhecem e qual a chance de votar em cada um deles. 

Alvaro Dias

  • Conhece e votaria: 49%
  • Não conhece: 14% 
  • Conhece e não votaria: 37%

Alexandre Curi 

  • Conhece e votaria: 24%
  • Não conhece: 49% 
  • Conhece e não votaria: 27%

Gleisi Hoffmann

  • Conhece e votaria: 23%
  • Não conhece: 19% 
  • Conhece e não votaria: 58%

Deltan Dallagnol 

  • Conhece e votaria: 18%
  • Não conhece: 68%  
  • Conhece e não votaria: 14%

Filipe Barros

  • Conhece e votaria: 16%
  • Não conhece: 66% 
  • Conhece e não votaria: 18%

Cristina Graeml

  • Conhece e votaria: 12%
  • Não conhece: 70% 
  • Conhece e não votaria: 18%

Luiz Carlos Hauly

  • Conhece e votaria: 7%
  • Não conhece: 77% 
  • Conhece e não votaria: 16%

Pedro Lupion

  • Conhece e votaria: 6%
  • Não conhece: 69%  
  • Conhece e não votaria: 25%

Roseane Ferreira

  • Conhece e votaria: 3%
  • Não conhece: 85%  
  • Conhece e não votaria: 12%

Metodologia: A pesquisa ouviu 1.104 pessoas entre os dias 21 e 25 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº PR-02588/2026.

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