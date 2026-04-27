Por que 1º de maio é feriado obrigatório e não ponto facultativo? Entenda seus direitos

Com o fim de abril se aproximando, os trabalhadores brasileiros recebem uma boa notícia no calendário: o Dia do Trabalho, comemorado em 1º de maio, será numa sexta-feira. Além da possibilidade de aproveitar um fim de semana prolongado, a data possui significado histórico e jurídico essencial para as relações de trabalho no Brasil.

Ao contrário do que muita gente imagina, o 1º de maio não representa um ponto facultativo, no qual a dispensa depende da decisão do empregador. Trata-se de um feriado nacional obrigatório, assegurado por legislação federal que atravessa gerações.

Amparo legal: por que 1º de maio é feriado?

A obrigatoriedade do descanso nesta data vai além da tradição e configura imposição legal. A base jurídica que sustenta o feriado apoia-se em três pilares principais:

Lei nº 662/1949: norma fundamental que declara o 1º de maio como feriado nacional, vedando atividades administrativas e privadas, exceto as indispensáveis.

Lei nº 10.607/2002: atualizou a legislação anterior, mantendo o Dia do Trabalho na lista oficial de feriados civis brasileiros.

CLT (Artigo 70): a Consolidação das Leis do Trabalho proíbe expressamente o trabalho em feriados nacionais, assegurando o direito ao descanso remunerado.

A data foi oficializada no país em 1924, por meio do Decreto nº 4.859, assinado pelo presidente Artur Bernardes, consolidando uma luta mundial por melhores condições de trabalho iniciada no século XIX.

Vai trabalhar na sexta-feira? Confira as regras

Embora a regra seja o descanso, alguns setores precisam manter suas atividades. Serviços essenciais como saúde, segurança e transporte funcionam normalmente, mas os trabalhadores não perdem seus direitos.

Segundo a CLT e o entendimento dos tribunais do trabalho, quem for convocado para trabalhar neste feriado tem direito a duas opções de compensação:

Folga Compensatória: o empregador deve conceder um dia de descanso em outra data da mesma semana.

Pagamento em Dobro: sem a compensação com folga, as horas trabalhadas no feriado devem ser remuneradas com acréscimo de 100 por cento.

Nota Importante: o descumprimento dessas normas pode resultar em multas administrativas para as empresas e ações trabalhistas movidas pelos empregados.

Planejamento para 2026

Para os servidores públicos federais, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos já confirmou a data pela Portaria nº 11.460/2025, que estabelece o calendário oficial para o ano de 2026.

Seja para desfrutar do feriado prolongado com viagens ou para garantir a remuneração adicional, o 1º de maio permanece como marco de reflexão sobre os direitos conquistados por quem movimenta a economia brasileira.