Como deduzir gastos com educação e saúde no Imposto de Renda?

A declaração do Imposto de Renda permite reduzir o valor a pagar através de deduções de despesas com educação, saúde e previdência privada. Cada categoria possui regras específicas e limites diferentes que precisam ser respeitados para evitar problemas com a Receita Federal.

Quais despesas com educação podem ser deduzidas?

Podem ser deduzidas despesas com educação infantil, ensino fundamental, médio, superior (graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado) e cursos técnicos. O limite é de R$ 3.561,50 por pessoa, incluindo dependentes e alimentandos. Cursos de idiomas, música, dança, esporte, material escolar e aulas de reforço não entram na dedução.

Como funcionam as deduções de gastos com saúde?

Diferente da educação, os gastos com saúde não possuem limite de dedução. Entram nessa categoria consultas médicas, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, exames, próteses e planos de saúde. Gastos com farmácia, acompanhantes hospitalares e procedimentos estéticos não dão direito ao desconto. É importante guardar todos os recibos por pelo menos 5 anos.

Qual a diferença entre PGBL e VGBL na previdência privada?

O PGBL permite deduzir até 12% dos rendimentos na declaração completa, mas o imposto incide sobre o valor total no resgate. Já o VGBL não oferece dedução fiscal, porém o imposto no resgate incide apenas sobre os rendimentos. O PGBL é indicado para quem tem renda alta e faz declaração completa, enquanto o VGBL é melhor para o modelo simplificado.

Como declarar PGBL e VGBL no Imposto de Renda?

O PGBL deve ser informado na ficha Pagamentos Efetuados, selecionando Previdência Complementar. O VGBL é declarado na ficha Patrimônio, como Outros Bens e Direitos, informando o saldo acumulado em 31 de dezembro do ano anterior e o atual.

É possível deduzir doações no Imposto de Renda?

Sim, é possível direcionar parte do imposto devido para fundos que apoiam crianças, adolescentes ou idosos, com limite de 6% a 7% do imposto devido. Doações a partidos políticos, igrejas, cestas básicas e parentes não são dedutíveis. As guias de doação devem ser pagas antes do fim do prazo de entrega da declaração.