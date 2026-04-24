Imposto de Renda 2026: Prazo encurtado exige atenção dobrada do contribuinte

O relógio está correndo para os contribuintes brasileiros. Em 2026, a Receita Federal estabeleceu um cronograma mais apertado, reduzindo o intervalo para o envio da declaração. O prazo para envio da declaração de Imposto de Renda é 29 de maio de 2026.
Se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025, confira o que muda para não cair na malha fina.
Datas críticas e cronograma
- Início do envio: 23 de março de 2026.
- Prazo final: 29 de maio de 2026 (até as 23h59min59s).
- Por que mudou? A estratégia da Receita visa consolidar o uso da declaração pré-preenchida, que agora deve abranger pelo menos 60% dos envios, automatizando dados de saúde e núcleo familiar.
Multas e punições: o custo do atraso
Perder o prazo gera consequências automáticas assim que o sistema reabre para envios em atraso:
- Multa mínima: R$ 165,74.
- Multa máxima: Até 20% do imposto devido.
- CPF Irregular: O atraso pode levar à restrição do CPF, dificultando empréstimos, emissão de passaportes e concursos públicos.
Calendário de restituição: dinheiro de volta mais cedo?
Uma das novidades deste ano é o encurtamento dos lotes. A Receita reduziu de cinco para quatro lotes, acelerando a devolução para quem entrega cedo e utiliza canais digitais.
|Lote
|Data de Pagamento
|1º Lote
|29 de maio de 2026
|2º Lote
|30 de junho de 2026
|3º Lote
|31 de julho de 2026
|4º Lote
|28 de agosto de 2026
Dica de Ouro: Para entrar nos primeiros lotes, utilize a declaração pré-preenchida e selecione o recebimento via Pix (chave CPF). Estes critérios garantem prioridade logo após os grupos legais (idosos, deficientes e professores).
Quem está na mira da Receita em 2026?
Diferente do que muitos pensam, a nova isenção para quem ganha até R$ 5.000,00 só impactará a declaração de 2027. Para este ano (ano-base 2025), as regras de obrigatoriedade são:
- Renda: Ganhou mais de R$ 35.584,00 em rendimentos tributáveis (salário, aposentadoria, aluguéis).
- Isentos: Recebeu mais de R$ 200.000,00 em rendimentos isentos (FGTS, herança).
- Patrimônio: Tinha bens (imóveis, carros, investimentos) somando mais de R$ 800.000,00 em 31/12/2025.
- Bolsa de Valores: Realizou vendas acima de R$ 40 mil ou teve lucro tributável em operações.
- Novidade: Ganhos em plataformas de apostas (bets) acima de R$ 28.467,20 agora têm campo específico e devem ser declarados.
O que você ainda pode abater no Imposto de Renda?
- Saúde: Sem limite global (consultas, exames, planos).
- Educação: Limite de R$ 3.561,50 por pessoa (titular ou dependentes).
- Dependentes: Dedução fixa de R$ 2.275,08 por dependente.
- Desconto Simplificado: Limitado a R$ 16.754,34.
Como declarar com segurança?
- Computador: Programa Gerador da Declaração (PGD) 2026.
- Online: Portal Meu Imposto de Renda via e-CAC (nível Prata ou Ouro).
- Mobile: Aplicativo oficial da Receita Federal para Android e iOS.