Receita Federal

Imposto de Renda 2026: Prazo encurtado exige atenção dobrada do contribuinte

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 24/04/26 11h15
Uma mulher sentada em uma mesa de madeira, focada na tela de um notebook enquanto prepara sua declaração de Imposto de Renda. O ambiente é doméstico e iluminado por luz natural vinda de uma janela ao fundo. Sobre a mesa, além do notebook aberto em uma tela com formulários digitais (onde se lê "Receita Federal" e "Meu Imposto de Renda"), há diversos documentos fiscais em papel, recibos, um cartão CPF físico, uma calculadora, um caderno aberto com anotações e uma caneta na mão direita da mulher. Ela está com o cabelo preso em um coque despojado e veste uma blusa estampada. O cenário sugere o processo de organização e preenchimento da declaração
Contribuintes devem redobrar a atenção: prazo para declaração do Imposto de Renda 2026 encerra em 29 de maio, antecipando-se a anos anteriores. Imagem criada por Inteligência Artificial.

O relógio está correndo para os contribuintes brasileiros. Em 2026, a Receita Federal estabeleceu um cronograma mais apertado, reduzindo o intervalo para o envio da declaração. O prazo para envio da declaração de Imposto de Renda é 29 de maio de 2026.

Se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025, confira o que muda para não cair na malha fina.

Datas críticas e cronograma

  • Início do envio: 23 de março de 2026.
  • Prazo final: 29 de maio de 2026 (até as 23h59min59s).
  • Por que mudou? A estratégia da Receita visa consolidar o uso da declaração pré-preenchida, que agora deve abranger pelo menos 60% dos envios, automatizando dados de saúde e núcleo familiar.

Multas e punições: o custo do atraso

Perder o prazo gera consequências automáticas assim que o sistema reabre para envios em atraso:

  • Multa mínima: R$ 165,74.
  • Multa máxima: Até 20% do imposto devido.
  • CPF Irregular: O atraso pode levar à restrição do CPF, dificultando empréstimos, emissão de passaportes e concursos públicos.

Calendário de restituição: dinheiro de volta mais cedo?

Uma das novidades deste ano é o encurtamento dos lotes. A Receita reduziu de cinco para quatro lotes, acelerando a devolução para quem entrega cedo e utiliza canais digitais.

LoteData de Pagamento
1º Lote29 de maio de 2026
2º Lote30 de junho de 2026
3º Lote31 de julho de 2026
4º Lote28 de agosto de 2026

Dica de Ouro: Para entrar nos primeiros lotes, utilize a declaração pré-preenchida e selecione o recebimento via Pix (chave CPF). Estes critérios garantem prioridade logo após os grupos legais (idosos, deficientes e professores).

Quem está na mira da Receita em 2026?

Diferente do que muitos pensam, a nova isenção para quem ganha até R$ 5.000,00 só impactará a declaração de 2027. Para este ano (ano-base 2025), as regras de obrigatoriedade são:

  1. Renda: Ganhou mais de R$ 35.584,00 em rendimentos tributáveis (salário, aposentadoria, aluguéis).
  2. Isentos: Recebeu mais de R$ 200.000,00 em rendimentos isentos (FGTS, herança).
  3. Patrimônio: Tinha bens (imóveis, carros, investimentos) somando mais de R$ 800.000,00 em 31/12/2025.
  4. Bolsa de Valores: Realizou vendas acima de R$ 40 mil ou teve lucro tributável em operações.
  5. Novidade: Ganhos em plataformas de apostas (bets) acima de R$ 28.467,20 agora têm campo específico e devem ser declarados.

O que você ainda pode abater no Imposto de Renda?

  • Saúde: Sem limite global (consultas, exames, planos).
  • Educação: Limite de R$ 3.561,50 por pessoa (titular ou dependentes).
  • Dependentes: Dedução fixa de R$ 2.275,08 por dependente.
  • Desconto Simplificado: Limitado a R$ 16.754,34.

Como declarar com segurança?

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