Imposto de Renda 2026: Prazo encurtado exige atenção dobrada do contribuinte

O relógio está correndo para os contribuintes brasileiros. Em 2026, a Receita Federal estabeleceu um cronograma mais apertado, reduzindo o intervalo para o envio da declaração. O prazo para envio da declaração de Imposto de Renda é 29 de maio de 2026.

Se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025, confira o que muda para não cair na malha fina.

Datas críticas e cronograma

Início do envio: 23 de março de 2026.

23 de março de 2026. Prazo final: 29 de maio de 2026 (até as 23h59min59s).

29 de maio de 2026 (até as 23h59min59s). Por que mudou? A estratégia da Receita visa consolidar o uso da declaração pré-preenchida, que agora deve abranger pelo menos 60% dos envios, automatizando dados de saúde e núcleo familiar.

Multas e punições: o custo do atraso

Perder o prazo gera consequências automáticas assim que o sistema reabre para envios em atraso:

Multa mínima: R$ 165,74.

R$ 165,74. Multa máxima: Até 20% do imposto devido.

Até 20% do imposto devido. CPF Irregular: O atraso pode levar à restrição do CPF, dificultando empréstimos, emissão de passaportes e concursos públicos.

Calendário de restituição: dinheiro de volta mais cedo?

Uma das novidades deste ano é o encurtamento dos lotes. A Receita reduziu de cinco para quatro lotes, acelerando a devolução para quem entrega cedo e utiliza canais digitais.

Lote Data de Pagamento 1º Lote 29 de maio de 2026 2º Lote 30 de junho de 2026 3º Lote 31 de julho de 2026 4º Lote 28 de agosto de 2026

Dica de Ouro: Para entrar nos primeiros lotes, utilize a declaração pré-preenchida e selecione o recebimento via Pix (chave CPF). Estes critérios garantem prioridade logo após os grupos legais (idosos, deficientes e professores).

Quem está na mira da Receita em 2026?

Diferente do que muitos pensam, a nova isenção para quem ganha até R$ 5.000,00 só impactará a declaração de 2027. Para este ano (ano-base 2025), as regras de obrigatoriedade são:

Renda: Ganhou mais de R$ 35.584,00 em rendimentos tributáveis (salário, aposentadoria, aluguéis). Isentos: Recebeu mais de R$ 200.000,00 em rendimentos isentos (FGTS, herança). Patrimônio: Tinha bens (imóveis, carros, investimentos) somando mais de R$ 800.000,00 em 31/12/2025. Bolsa de Valores: Realizou vendas acima de R$ 40 mil ou teve lucro tributável em operações. Novidade: Ganhos em plataformas de apostas (bets) acima de R$ 28.467,20 agora têm campo específico e devem ser declarados.

O que você ainda pode abater no Imposto de Renda?

Saúde: Sem limite global (consultas, exames, planos).

Sem limite global (consultas, exames, planos). Educação: Limite de R$ 3.561,50 por pessoa (titular ou dependentes).

Limite de por pessoa (titular ou dependentes). Dependentes: Dedução fixa de R$ 2.275,08 por dependente.

Dedução fixa de por dependente. Desconto Simplificado: Limitado a R$ 16.754,34.

Como declarar com segurança?