Nova trincheira no Jardim Botânico deve levar um ano e meio; obras começam em junho

A Prefeitura de Curitiba planeja iniciar em junho a construção de uma nova trincheira no cruzamento da Avenida Lothário Meissner com as ruas Ostoja Robuski e Alberto Twardowski, no bairro Jardim Botânico. Com custo estimado em R$ 67 milhões, a obra visa eliminar o semáforo da região para dar fluidez ao tráfego. A previsão de conclusão é de aproximadamente um ano e meio.

O secretário municipal de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur, afirmou que as intervenções causarão impactos severos no fluxo de veículos. “Vai piorar a situação, mesmo com desvio e orientação. Mas será por um período, para depois melhorar”, afirma o secretário, comparando a magnitude do impacto às obras do Viaduto do Tarumã.

+ Leia mais Mais de 3.800 crianças aguardam uma vaga na creche em Curitiba

Durante obra, rotas alternativas serão necessárias

Os recursos para a construção são fruto de um convênio entre o Governo do Estado e o município, assinado em janeiro deste ano. Além da escavação da trincheira, o projeto prevê a implantação de alças de acesso, nova sinalização, iluminação e urbanização em cerca de dez ruas do entorno. Segundo a prefeitura, a meta é integrar de forma mais eficiente os bairros Cristo Rei e Prado Velho.

Embora a administração municipal destaque a melhoria na segurança e eficiência, o período de obras exigirá rotas alternativas para os motoristas que acessam a região, um dos principais eixos de ligação com a BR-277 e o litoral do estado.

Nova trincheira prepara Curitiba para as próximas décadas

Em entrevista para a Tribuna do Paraná, o secretário de Obras de Curitiba, Luiz Fernando Jamur, afirmou que a obra faz parte de um plano de investimentos que soma R$ 4,1 bilhões em mobilidade urbana para os próximos anos. O foco, segundo a gestão, é priorizar o transporte coletivo para tentar equilibrar a proporção de 1,5 milhão de veículos para 1,8 milhão de habitantes na capital.

“Não é possível se locomover apenas com o veículo individual. A melhoria da mobilidade acontece não só para quem usa carro, mas também para quem usa o transporte coletivo”, disse Jamur. O conjunto de ações citado pelo secretário inclui a requalificação de vias, novas concessões de transporte e a aquisição de ônibus elétricos do tipo BRT (Bus Rapid Transit).