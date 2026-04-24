Mais de 3.800 crianças aguardam uma vaga na creche em Curitiba

Mais de 3.800 crianças de 0 a 3 anos estão na fila por vaga em creches públicas de Curitiba. Os dados foram divulgados pela vereadora Laís Leão (PDT), que solicitou a informação após Pedido de Informação.

De acordo com a vereadora, o pedido de informação surgiu para avaliar a implementação do programa Vale Creche da Prefeitura, que surgiu para reduzir pela metade a fila de espera por uma vaga em creche na rede municipal, em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) ou Centros de Educação Infantil (CEIs) contratados.

Em resposta à vereadora, a prefeitura explica que o programa que dá o vale para a família matricular a criança na creche privada é “transitório”. Ao final de cada ano letivo, as crianças matriculadas via voucher retornam ao Sistema de Cadastro On-line para concorrer a uma vaga na rede pública. Caso o atendimento em unidade municipal não seja possível, o benefício é estendido para o ano seguinte.

A Prefeitura disse que não pode informar um percentual de redução da fila por considerar a demanda dinâmica e contínua.

“Diferente de uma fila comum baseada exclusivamente na ordem cronológica de inscrição, o posicionamento das crianças é determinado por um ranking de critérios de vulnerabilidade registrados pela família no ato do cadastro. Esse ranking sofre alterações constantes devido a novos registros, atualizações de dados e cancelamentos — seja por mudança de endereço ou pela não efetivação da matrícula no prazo de quatro dias úteis”, esclarece.

“As respostas que recebemos confirmam o que temíamos desde a aprovação desse programa: a fila de espera segue imensa. São quase quatro mil crianças, em sua fase mais importante do desenvolvimento, fora da escola. Isso impacta toda a família”, alerta Laís Leão.