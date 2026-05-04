DER/PR reforça restrições a veículos de carga na Ponte de Guaratuba

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou portaria estabelecendo critérios mais rígidos para o tráfego de veículos de carga na Ponte de Guaratuba, importante estrutura viária localizada no Litoral paranaense.

De acordo com a portaria, somente veículos que atendam simultaneamente às seguintes especificações estão autorizados a circular:

Peso Bruto Total (PBT) ou Peso Bruto Total Combinado (PBTC) limitado a 26 toneladas;

extensão máxima de 18,6 metros;

configuração de até 4 eixos.

As mesmas limitações valem para outros trechos rodoviários da região. Na PR-412, as regras se aplicam ao perímetro urbano de Guaratuba e ao perímetro urbano de Matinhos, seguindo até o entroncamento com a PR-508. A própria PR-508 também está incluída, especificamente no segmento entre os entroncamentos com a PR-412 e a Avenida Curitiba. A PR-807 (Rua Marechal Hermes) completa a lista de vias com restrições.

Sinalização e fiscalização

O DER/PR está providenciando a instalação da sinalização viária adequada nos trechos mencionados, destacando as restrições vigentes. A fiscalização do cumprimento das normas ficará a cargo do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná e dos agentes de trânsito do próprio DER/PR.

Para o controle do excesso de peso, o departamento dispõe de balanças rodoviárias posicionadas em ambos os lados da baía.

As restrições de veículos de carga são semelhantes às aplicadas atualmente à travessia aquaviária pelo ferry boat de Guaratuba, mas com limite fixo de até 4 eixos.

Embora a Ponte de Guaratuba possua estrutura capaz de suportar cargas superiores às estabelecidas na portaria, a regulamentação considera outros fatores relevantes. A decisão leva em conta o traçado das vias de acesso à ponte, as limitações físicas para passagem de veículos e um acordo firmado com o Ministério Público do Paraná (MPPR) que visa evitar aumento de fluxo de veículos de carga de grande porte nos municípios litorâneos.

Rotas alternativas

Veículos que ultrapassem as especificações permitidas deverão utilizar rotas alternativas, como a BR-376 e BR-277, para chegar ao Porto de Paranaguá ou outros destinos no Litoral do Paraná.

O DER/PR informou que continuará monitorando o comportamento do tráfego na ponte e nas rodovias abrangidas pela portaria, podendo realizar ajustes futuros conforme a necessidade, com o objetivo de aprimorar a segurança e a fluidez do deslocamento dos usuários na região.