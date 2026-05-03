Mais de 500 pessoas foram desalojadas após chuva no Rio Grande do Sul

Fortes chuvas atingiram o Rio Grande do Sul entre a tarde de sexta-feira e a madrugada de sábado (1° e 2), causando alagamentos, bloqueios de rodovias e desalojamento de centenas de pessoas em 19 municípios. A situação mais grave ocorreu em Rosário do Sul, onde choveu 324 milímetros em sete horas.

Qual foi a cidade mais afetada pelo temporal?

Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, registrou a situação mais crítica. O volume de chuva chegou a 324 milímetros em apenas sete horas, alagando 225 residências e desalojando 512 pessoas, que buscaram abrigo com familiares e amigos. Não foi necessário abrir abrigos públicos até o momento.

Quantas mortes foram registradas durante o temporal?

As autoridades investigam duas mortes possivelmente relacionadas ao temporal. Um homem de 24 anos teria sido atingido por descarga elétrica em Canguçu, e uma mulher de 25 anos morreu após a queda de um eucalipto em Bom Retiro do Sul. Há ainda busca por três pescadores desaparecidos na região de Pelotas.

Quais rodovias foram bloqueadas pelas chuvas?

A RS-348 foi totalmente bloqueada entre Faxinal do Soturno e Ivorá após a elevação do Arroio Guarda-Mor destruir um desvio provisório. A BR-290 chegou a ser interditada no km 353, entre Vila Nova do Sul e São Gabriel, devido ao Arroio Bossoroca, mas foi liberada na madrugada de sábado.

Onde mais houve registro de chuvas intensas?

Além de Rosário do Sul, três cidades registraram mais de 200 milímetros de chuva: São Gabriel, Caçapava do Sul e Vila Nova do Sul. Em Porto Alegre, o volume superou 100 milímetros em 24 horas em bairros como Guarujá e Lami. Houve alagamentos em Santa Maria, Uruguaiana, Encruzilhada do Sul e Alegrete.

Quando o risco de novos temporais deve diminuir?

A Defesa Civil mantém alerta para risco moderado de deslizamentos até a madrugada de domingo em cidades como Caxias do Sul, Muçum, Parobé e Três Coroas. Embora a chuva tenha perdido intensidade na manhã de sábado, a previsão indica possibilidade de novos temporais isolados ao longo do fim de semana.